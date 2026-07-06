Diversas encuestadoras privadas valoraron la calidad de imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, dentro del plano político “real” y la estructura digital, espacio inicialmente fuerte del mandatario.
Milei tuvo un crecimiento de imagen política, pero con nueva caída en el plano digital
El presidente argentino y las consecuencias, para bien y para mal, de las decisiones del último mes. La economía le jugó a favor.
Los balances reflejaron cifras dispares, dependiendo de la categoría de evaluación, y con una situación negativa que se sostiene desde hace meses dentro de las redes sociales, campo que habría quedado relegado de la estrategia.
Las desventuras del ex jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, y los números positivos para el gobierno a nivel económico fueron los elementos que movieron principalmente la balanza.
Mejor imagen que la oposición
En base al Índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di Tella y la más reciente encuesta de Atlas Intel y Bloomberg, Javier Milei tuvo un repunte en su imagen positiva.
Milei subió del 36% al 40%, en contraparte con la caída de opositores como Axel Kicillof, que sufrió un fuerte deterioro en su consideración al caer del 46% al 38%.
La leve recuperación en los recientes valores de inflación, cumpliendo con el adelanto del ministro de Economía, Luis Caputo, el regreso a una relación estrecha con importante número de gobernadores y la “limpieza” del peso negativo de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Mal en el plano digital
Ya son cinco los meses acumulados de forma consecutiva en los que el presidente argentino finaliza con una imagen digital negativa, en base a datos de la consultora especializada Ad Hoc Digital.
El campo de batalla del cual nació el hombre de La Libertad Avanza y en la que contaba con una robusta estructura de seguidores encolumnados detrás de conceptos e ideas concretas que colaboraron en la escalada política que derivó en el triunfo mileísta, no repunta.
Con análisis de base de datos oficiales de “todas las redes sociales de acceso público y portales web”, las valoraciones sobre Milei fueron en un 53% negativos, en un 9% neutros y solo en un 38% positivos.
Los efectos, tanto positivos como negativos, fueron los mismos que en el plano “real”, sólo alterados por la discusión internacional con acompañamientos mayoritarios del triunfo de Abelardo De la Espriella en Colombia y cuestionamientos a la relación con Donald Trump.
El efecto de los tres cercanos
Bullrich obtuvo un 43,6% de comentarios positivos, un 13,4% de neutros y un -43% de negativos, mientras que Karina Milei obtuvo, en ese mismo orden, un -71% 11,8% y 17,2% y Adorni un -71.1%, 8,7% y 21,2%.
¿Prioridad de la política tradicional?
La comunicación presidencial ha marcado implícitamente una frontera dentro de la actual gestión. La designación de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete y el regreso de la vocería formal con Adrián Ravier dan inicio a lo que ya sería la estructuración de la campaña por la reelección.
La presencia de 13 gobernadores y la posible foto en Tucumán celebrando un nuevo 9 de Julio reflejan un nuevo acercamiento político de Casa Rosada hacia las provincias, ya buscando consolidar el color violeta de cara al 2027.
La interna de LLA se gestó desde la disputa política, que tiene a Patricia Bullrich como “ajena”, y que posee la puja entre los “naturales” del partido con Karina Milei y Santiago Caputo divididos.
Justamente a este último es que responde el ecosistema digital libertario que ha llegado a cuestionar abiertamente algunas decisiones recientes de presidencia y, en consecuencia, resquebrajó la coraza de las redes sociales.