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En cuánto quedaría la inflación argentina del mes de junio

Según las tendencias del BCRA y de entidades privadas, se registraría una nueva desaceleración mensual.

La medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio.La medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio.
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La inflación de junio en Argentina habría marcado una nueva desaceleración mensual y podría haber quedado por debajo del 2%, por una menor presión en alimentos y bebidas que reflejó menores variaciones semanales.

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Tras el 3,4% de marzo, que marcó el registro más alto de los últimos doce meses, la variación de los precios se desaceleró en los últimos dos meses y habría seguido la misma tendencia en junio según algunos de los analistas privados.

Expectativas

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sexto mes del año se ubique en 2,1%, previendo recién para agosto una cifra menor al 2%.

(260603) -- BUENOS AIRES, 3 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 1 de junio de 2026 de personas caminando frente al Banco Central, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Tras cerrar 2025 con un marcado incumplimiento en las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, Argentina transita 2026 con perspectivas más favorables para alcanzar los objetivos comprometidos, impulsada por el programa de compras diarias de divisas del Banco Central y una mayor disponibilidad de dólares en la primera mitad del año. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (da) (ra) (vf)Banco Central de la República Argentina. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Sin embargo, por lo que anticipan las consultoras en relación a la influyente categoría alimentos y bebidas, este cálculo se podría modificar a la baja en el informe que se publicará en los primeros días de julio.

Estimaciones privadas

Econviews, por su parte, reflejó que en la cuarta semana del mes los precios tuvieron una suba del 0,2% para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados, un leve descenso respecto a la tercera semana, cuando la variación fue 0,3%.

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En los últimos siete días, el relevamiento remarcó que se destaca la suba en embutidos (+2,6%) y la baja de bebidas (-0,8%). De esta manera, puntualizó que el acumulado de las últimas 4 semanas descendió a 1,1%.

En el caso de LCG, la medición de alimentos y bebidas no arrojó variación en la última semana de junio, debido a que el incremento de verduras (+1,7%) y bebidas (+0,9%) se compensó con las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%).

Argentina's Economy Minister Luis Caputo attends the opening session of the 144th legislative term of Congress at the National Congress building in Buenos Aires, Argentina, March 1, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianLuis Caputo, ministro de Economía. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Con esta muestra, el análisis expuso que “la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales, ubicándose en 1,5%”, en comparación con el registro de mayo.

La consultora Analytica, en tanto, reveló que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio y el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. En la proyección general para el mes, calculó una suba del 1,8%.

El relevamiento detalló que en el mes, las mayores alzas se dieron en verduras (+5,3%) y de aguas, gaseosas y jugos (+2,4%), mientras que las bajas destacadas fueron de pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%).

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