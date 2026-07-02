Fuerte golpe a las arcas

Santa Fe recibió en el semestre $113 mil millones menos por coparticipación que en la primera mitad del 2025

En un escenario de fuerte retracción en la recaudación nacional, la Casa Gris sufrió una baja real del 4,8% en sus ingresos automáticos durante el mes de junio. El desplome de impuestos clave, como el IVA y Ganancias, explica un recorte continuo que ya le ha restado más de $32.000 a cada santafesino en lo que va del año.