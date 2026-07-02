Durante el mes de junio de 2026, la provincia de Santa Fe percibió $599.140 millones en concepto de transferencias automáticas (coparticipación, leyes especiales y compensaciones) desde el gobierno central.
Santa Fe recibió en el semestre $113 mil millones menos por coparticipación que en la primera mitad del 2025
En un escenario de fuerte retracción en la recaudación nacional, la Casa Gris sufrió una baja real del 4,8% en sus ingresos automáticos durante el mes de junio. El desplome de impuestos clave, como el IVA y Ganancias, explica un recorte continuo que ya le ha restado más de $32.000 a cada santafesino en lo que va del año.
Aunque nominalmente esto significó un aumento del 27,2%, al descontar el efecto de la inflación, la variación real interanual resultó negativa, cayendo un 4,8% respecto al mismo mes del año anterior.
El impacto en las finanzas provinciales es profundo: medido a precios constantes de junio, Santa Fe redujo su percepción en $30.003 millones en un solo mes, lo que se traduce en una "pérdida" de $8.464 por habitante
Al observar la primera mitad del año, el panorama no es mucho más alentador. En el acumulado a junio, Santa Fe recibió un total de $3.324.605 millones, lo que representa una caída real del 3,3% frente a igual período de 2025
La merma de recursos en este primer semestre significó una retracción equivalente a $113.499 millones a precios actuales, golpeando fuertemente el presupuesto de la gestión y costándole unos $32.017 per cápita a los santafesinos.
El desplome de la recaudación
La causa fundamental del declive en los ingresos santafesinos es la estrepitosa caída de los gravámenes que sostienen el esquema federal de reparto, y que a su vez son reflejo de lo que sucede en la economía interna.
La recaudación del Impuesto a las Ganancias experimentó un derrumbe del 14,2% real interanual en junio, revirtiendo drásticamente el saldo positivo que había arrojado en mayo. De igual manera, la recaudación del IVA mostró un retroceso real del 4,1%.
En conjunto, ambos tributos registraron una contracción real del 8,0%. La gravedad de esta situación radica en que la sumatoria de IVA y Ganancias representa aproximadamente el 96,6% de la masa coparticipable neta del país, por lo que su caída golpea sin escalas a las arcas de todas las jurisdicciones.
Un semestre en rojo generalizado
A nivel país, el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias y CABA un total de $6.951.679 millones en el mes de junio, consolidando una caída real interanual general del 4,1%.
Si se aísla exclusivamente la coparticipación neta (sin leyes complementarias ni compensaciones), la disminución es todavía más pronunciada: una baja del 8,4% real.
La tendencia a la baja fue una constante en todo el territorio: todas y cada una de las jurisdicciones del país registraron variaciones reales negativas durante el último mes.
La dispersión mostró a Córdoba como la menos perjudicada (-2,4%) y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la de peor desempeño (-8,1%). En este marco, el retroceso del 4,8% de Santa Fe posiciona a la provincia levemente por debajo del promedio nacional de transferencias percibidas.
Finalmente, al cerrar los primeros seis meses de 2026, las transferencias totales automáticas a nivel nacional alcanzaron los $39.005.650 millones. Esto deja al acumulado del primer semestre con una baja real del 2,8%, confirmando el quinto mes consecutivo de caída en la dinámica acumulada interanual y dejando a las provincias con una pérdida global de recursos superior a 1,1 billones de pesos.