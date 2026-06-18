Decreto de Javier Milei

Tras la habilitación de Nación, Santa Fe evalúa si solicita adelantos de coparticipación

No sería en lo inmediato, pero sí el transcurso de un semestre que se presentará con fuertes desembolsos por el nivel de ejecución que alcanzará la obra pública. Se reconoce como "muy favorable" la tasa de interés del 15% anual.