Un "dilema" de la economía atrapada

Desfinanciar al Estado o castigar con impuestos distorsivos a la producción

La carga fiscal penaliza a la productividad pero mantiene las funciones públicas. Nación plantea bajarla; aun con crecimiento, eliminar impuestos distorsivos tomará más de una década según cálculos de Osvaldo Giordano.