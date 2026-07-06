Leve repunte en abril

El consumo rompe su racha negativa pero aún presenta desafíos “masivos”

Tras un primer trimestre en rojo y la recesión de 2024, hubo un crecimiento interanual del 0,1%. La desaceleración de la inflación y una leve mejora en los ingresos reales explican el dato. Pero falta crédito para bienes durables.