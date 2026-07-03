El Gobierno Nacional precalificó a casi una veintena de oferentes para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Las rutas 9, 11, 19 y 34, vitales para el territorio santafesino, se preparan para un nuevo esquema de administración sin subsidios estatales.
Hay 19 empresas en carrera por la concesión de los corredores que pasan por Santa Fe
Sólo una firma no pasó la etapa de calificación técnica. La Etapa III de la Red Federal incluye la autovía Santo Tomé-San Francisco, la RN 11 desde Nelson hacia el norte, la autopista R N9 desde Rosario hacia el sur y la RN 34 hacia el Noroeste.
En un paso decisivo para la deficitaria infraestructura vial del país, diecinueve de los veinte oferentes que se presentaron originalmente han superado la evaluación técnica para la concesión privada de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.
En el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU26 (Etapa III), estos interesados avanzarán ahora a la instancia final y más determinante: la apertura de la oferta económica, donde se conocerá la tarifa de peaje que cada empresa propone cobrar.
Por ahora sin nombres
Si bien el informe oficial de Vialidad Nacional no detalla los nombres o razones sociales específicas de estas empresas precalificadas, sí confirma el fuerte interés del sector privado en hacerse cargo de la explotación, administración y mantenimiento de los corredores.
La adjudicación se hace al oferente que proponga la menor tarifa de peaje, con obligaciones de obras previas antes de aplicar peajes completos. No hay fecha oficial confirmada de adjudicación en las fuentes más recientes.
Para la provincia de Santa Fe, esta licitación resulta estratégica, ya que los interesados competirán por tres tramos clave que atraviesan suelo santafesino.
Tramo Centro (681,92 km): Abarca las rutas 9, 19 y 34, conectando a Santa Fe con la provincia de Córdoba.
Tramo Centro - Norte (536,43 km): Comprende la ruta 34, uniendo a Santa Fe con Santiago del Estero.
Tramo Chaco - Santa Fe (497,18 km): Incluye la estratégica ruta 11.
En la provincia
El gobierno nacional ha concesionado ya 2.614 kilómetros de los 9 mil kilómetros de rutas que incluye la Red Federal. Esta nueva etapa de 3.900 kilómetros contempla tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.
Al desglosar los corredores, el impacto directo en la provincia incluye arterias fundamentales para el tránsito y el transporte de cargas agrícola-industrial. Las rutas nacionales concesionadas en este territorio serán:
RN 9: La Autopista Rosario – Córdoba.
RN 19: La Autovía Santo Tomé – San Francisco.
RN 34: Los tramos que van desde Rosario hasta Angélica (cruce con la RN 19) y desde Angélica hasta La Banda (Santiago del Estero).
RN 11: El trayecto comprendido entre Nelson y Resistencia (Chaco).
Sin aportes del Estado
El cambio de paradigma en la administración de estas rutas es uno de los puntos centrales del anuncio. Este nuevo esquema de concesión se desarrollará sin ningún tipo de subsidio por parte del sector público, buscando abandonar lo que las autoridades califican como "esquemas deficitarios" para orientarse hacia un sistema más eficiente.
Una vez adjudicadas las rutas, Vialidad Nacional tendrá el rol exclusivo de supervisar los contratos mediante un esquema de control por resultados.
El objetivo de este monitoreo será garantizar que las empresas concesionarias ofrezcan a los usuarios caminos seguros y mantengan niveles de servicio adecuados.
La ciudadanía y las propias empresas pueden seguir los pormenores y actualizaciones de este proceso licitatorio a través del sitio web oficial de Vialidad Nacional.