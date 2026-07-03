Avanza la concesión de rutas nacionales

Hay 19 empresas en carrera por la concesión de los corredores que pasan por Santa Fe

Sólo una firma no pasó la etapa de calificación técnica. La Etapa III de la Red Federal incluye la autovía Santo Tomé-San Francisco, la RN 11 desde Nelson hacia el norte, la autopista R N9 desde Rosario hacia el sur y la RN 34 hacia el Noroeste.