Recorte por 6,2 millones de dólares

La Nación quita presupuesto a las cloacas en Rafaela y reparaciones en Ruta 11, entre Santa Fe y Rosario

Entre los trabajos paralizados por el gobierno nacional se encuentra la ampliación de la Estación Depuradora de Líquidos Cloacales de la ciudad de Rafaela. También el mantenimiento del tramo comprendido entre la capital provincial y Rosario de la Ruta Nacional 11 y para el Parque Islas de Santa Fe.