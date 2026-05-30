Por 8.756.277.958 de pesos el gobierno nacional (unos 6,2 millones de dólares) recortó obras sanitarias, de bacheo, mantenimiento y hasta seguridad en rutas de su jurisdicción, ubicadas en el territorio provincial santafesino.
La Nación quita presupuesto a las cloacas en Rafaela y reparaciones en Ruta 11, entre Santa Fe y Rosario
Entre los trabajos paralizados por el gobierno nacional se encuentra la ampliación de la Estación Depuradora de Líquidos Cloacales de la ciudad de Rafaela. También el mantenimiento del tramo comprendido entre la capital provincial y Rosario de la Ruta Nacional 11 y para el Parque Islas de Santa Fe.
Se trata de una quita de partidas presupuestarias que estaban previstas en la Ley N°27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. En el Anexo 1 de la Resolución Administrativa N°20, con "readecuaciones" presupuestarias se llevan a cabo esas retracciones de las inversiones previstas para la provincia. Una de las de mayor impacto es que se queda sin recursos la obra de ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Rafaela, así como los necesarios trabajos de bacheo y repavimentaciones en la Ruta Nacional 11 en el tramo comprendido entre la capital provincial y la ciudad de Rosario.
Se trata de la misma resolución por la que, tal como informara recientemente El Litoral, ha privado a la Universidad Nacional del Litoral de otros 500 millones de pesos, lo que deja a la alta casa de estudios sin fondos para continuar la obra del aulario.
La resolución también emprende recortes para la preservación de la fauna y flora del Parque Nacional Islas de Santa Fe, por $-10.462.146, una cifra que implica no gastar en bienes de consumo para esa administración nacional en territorio provincial, productos alimenticios agropecuarios y forestales, así como otros servicios no personales y alquileres de edificios y locales.
En el caso rafaelino, la Nación recorta gastos de capital (inversiones en infraestructura) identificados como "Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica" de apoyo para la expansión de la infraestructura para agua y saneamiento "Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fe". En este caso la mala nueva para la Perla del Oeste es por $ -4.284.053.523.
Fuentes seguras indicaron a El Litoral que por el tema se llevan a cabo gestiones desde el Poder Ejecutivo Provincial ante las autoridades nacionales para que al menos esa decisión que daña las condiciones sanitarias (la obra es necesaria para ampliar la red cloacal) sea revertida.
En detalle
Además de ambas las medidas de duro impacto para rafaelinos, santafesinos y rosarinos se restringen más fondos para el distrito local de la Dirección Nacional de Vialidad en el "Mantenimiento en Rutas Nacionales, Reciclado y Bacheo de Carpeta de Concreto Asfáltico, Reparación de Losas de Hormigón y Mantenimiento de Banquinas" en caminos de esa jurisdicción por $ -987.519.485.
La motosierra llega al concepto "Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales" a cargo de la DNV, por otros $ -940.523.960 14 que no llegarán al distrito, lo mismo que otra suma igual para "Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte en Distrito Santa Fe", así como otra partida idéntica para construcciones y bienes de uso vial.
Poder Judicial y Seguridad
En la resolución comentada también hay recortes en el Poder Judicial de la Nación sobre la "Cámara Rosario" en materia de "Recursos con Afectación Específica, Gastos corrientes, Gastos en personal y otras retribuciones por $ -2.076.147.720. La cifra consta por separado por tratarse de otro poder y finalidad.
Por otra parte, al Ministerio de Seguridad Nacional se le quitan 400 millones de pesos de su Dirección Nacional de Migraciones que tenía previstas obras edilicias bajo la ejecución de su programa "Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional".