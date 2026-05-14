Una "adecuación presupuestaria" de casi $2,5 billones dispuesta por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2026 en materia de educación también impacta de manera directa en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que dejará de recibir $500 millones destinados a infraestructura universitaria, junto a otras casas de estudios del país. La definición quedó plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial nacional.
Una decisión nacional impacta en UNL: se queda sin fondos para continuar la obra del aulario
La construcción está paralizada desde octubre de 2025 con apenas un 26% de avance. Desde la casa de estudios advirtieron que con fondos propios pueden hacerse cargo de trabajos menores, no así de obras de mayor presupuesto.
En el Anexo 1 se estableció una reducción total de $5.303 millones en transferencias a universidades nacionales para gastos de capital. En la página 171 aparece específicamente el ítem “820 Universidad Nacional del Litoral -500.000.000”, correspondiente a partidas para infraestructura y obras. También figura la Universidad Nacional de Rafaela, con $190.000.000 menos.
El recorte afecta de lleno a la segunda etapa del Aulario Común de Costanera Este, ubicado junto a la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Ciudad Universitaria. La obra había comenzado el 9 de octubre de 2023 y registraba un avance del 26,49% cuando quedó paralizada, en octubre de 2025, debido a la falta de pagos por parte del Gobierno nacional.
Desde la universidad explicaron que esos mismos $500 millones adeudados son los que ahora Nación resolvió “redireccionar” y que finalmente no serán enviados a la casa de estudios. La primera etapa del complejo había sido inaugurada en 2023, momento en que comenzó a funcionar allí la Escuela Secundaria de la UNL. El proyecto completo contemplaba nuevos espacios académicos para ampliar la infraestructura educativa en Ciudad Universitaria.
“UNL puede afrontar sólo obras menores”
Con motivo de la Marcha Federal Universitaria realizada esta semana, la rectora de la UNL, Laura Tarabella, se refirió al impacto de la situación presupuestaria sobre las universidades nacionales y particularmente sobre las obras paralizadas.
En relación con la infraestructura, Tarabella remarcó que “no existe presupuesto nacional” para obras y que la UNL debió redefinir prioridades utilizando recursos propios. “Tenemos obras paralizadas, por ejemplo el Segundo Aulario en la Costanera Este, al lado de la Escuela Secundaria en Ciudad Universitaria, está paralizada con un 26 % ejecutado, pero no tenemos recursos propios para poder continuarlo”, sostuvo.
La rectora explicó que la universidad sí puede afrontar obras menores mediante fondos generados por la propia institución. “Sí contamos con recursos para obras más pequeñas como por ejemplo poder licitar la mejora de la iluminación de Ciudad Universitaria, eso sí lo podemos hacer priorizando nuestras políticas y nuestras partidas”, afirmó.
Finalmente, defendió el funcionamiento institucional de la UNL y reclamó un financiamiento acorde. “Nuestra Universidad Nacional del Litoral es una institución ordenada, es una Universidad que se autoevalúa permanentemente, que rinde cuentas, y que cuenta con un Plan Institucional Estratégico y que se va fijando metas, objetivos y resultados. No queremos comprometer eso que hoy podemos sostener, por eso ponemos mucho énfasis en reclamar que se respete lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario tal como lo decidió el Congreso”, concluyó.
Dentro de los recortes
El Gobierno nacional dispuso un recorte de casi $2,5 billones en el Presupuesto 2026, equivalente al 1,6% del total, con fuerte impacto en educación y universidades. La poda incluyó una quita de más de $78.700 millones en programas de la Secretaría de Educación, entre ellos el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.000 millones, además de la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente y recortes en infraestructura escolar, becas y políticas socioeducativas.
También se suspendieron transferencias para obras en universidades nacionales y se redujeron en $48.000 millones los fondos para Educ.ar S.A., en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada en todo el país.
Entre las casas de estudios, la Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.
Otras universidades nacionales que figuran en el listado son las del Nordeste, Río Cuarto, Villa María, de las Artes y José Clemente Paz.