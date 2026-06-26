Datos del INDEC

El mapa de ingresos ubicó a la mitad de los ocupados por debajo de $900.000

El organismo estadístico registró que al primer trimestre del año el ingreso mediano de la población ocupada no llegó al millón de pesos. Informó, además, una suba del coeficiente de Gini, que llegó a 0,442 y marcó una mayor desigualdad en el reparto.