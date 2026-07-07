El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y comportamiento dividido entre los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, sin cambios porcentuales, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.526,94 y $1.527,48, con una suba de 0,11%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 7 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, subas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con alza de 0,33% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.460 y $1.510, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.445 y $1.505, con baja de 0,66% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés. En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.470 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $40.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,11%: $1.526,94 para la compra y $1.527,48 para la venta. El spread fue de $0,54, con avances de $2,97 y $1,70 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue terminó sin cambios porcentuales: $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.