El mercado cambiario cerró la jornada con variaciones mixtas entre las distintas cotizaciones. El dólar blue avanzó 0,33% y concluyó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 7 de julio, en Argentina
El mercado cambiario cerró la jornada del lunes con movimientos dispares entre las distintas cotizaciones.
El dólar MEP bajó levemente y finalizó en $1.523,48.
En cambio, el dólar MEP registró una leve baja del 0,08% y finalizó en $1.523,09 para la compra y $1.523,48 para la venta, reflejando un comportamiento opuesto al del mercado informal.
10:10 / Mar. 07.07.2026
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar ICBC: $1.445 compra / $1.505 venta
Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta
Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta
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