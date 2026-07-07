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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 7 de julio, en Argentina

El mercado cambiario cerró la jornada del lunes con movimientos dispares entre las distintas cotizaciones.

El dólar MEP bajó levemente y finalizó en $1.523,48.El dólar MEP bajó levemente y finalizó en $1.523,48.
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El mercado cambiario cerró la jornada con variaciones mixtas entre las distintas cotizaciones. El dólar blue avanzó 0,33% y concluyó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

En cambio, el dólar MEP registró una leve baja del 0,08% y finalizó en $1.523,09 para la compra y $1.523,48 para la venta, reflejando un comportamiento opuesto al del mercado informal.

10:10 / Mar. 07.07.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar ICBC: $1.445 compra / $1.505 venta

Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta

Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta

09:00 / Mar. 07.07.2026

Así cerró el dólar el lunes

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