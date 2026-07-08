Una delegación importante de los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza viajará a San Miguel de Tucumán para estar presente en el acto por el 9 de julio que encabezará el presidente Javier Milei.
El Gobierno prepara un desembarco “refundacional” para el 9 de Julio
El Presidente aspira a una nueva foto con gobernadores, aunque todavía no se conoce la lista de asistentes. Todos fueron invitados por el anfitrión Osvaldo Jaldo, así como también la vice Victoria Villarruel, pero dependerá de la agenda de cada uno. Pullaro no asistiría. En cambio, habrá una fuerte representación parlamentaria y del gabinete.
La foto en Tucumán, que también incluirá a todo el Gabinete, busca expresar el relanzamiento de la gestión en esta nueva etapa que ya no tiene a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, quien protagonizó un escándalo político que tuvo en vilo y hundió la imagen del Gobierno durante meses.
En ese sentido, Milei buscará una "foto institucional" con el mayor número posible de gobernadores, pero aún no estaba completamente definido quienes asistirán a la vigilia prevista para las 0 horas del jueves.
"Invitamos a todos los gobernadores", dicen en la provincia gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo. De todos modos, el propio jefe de gabinete, Diego Santilli, sondeó a algunos mandatarios para incitarlos a que concurriesen y ampliasen el elenco para la foto oficial.
Según pudo saber El Litoral, Maximiliano Pullaro no tiene previsto asistir, y permanecerá en territorio santafesino para encabezar la ceremonia patria desde Rafaela.
Con y sin banca
El convite tucumano incluye a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con lo cual se repetirá el esquema establecido para el acto del Día de la Bandera en Rosario, oportunidad en la que los ex integrantes de la fórmula presidencial coincidieron geográficamente, pero ni siquiera intercambiaron saludos.
La vice compartió asiento con referentes provinciales, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y luego participó de la promesa a la Bandera de los alumnos asistentes, junto a Pullaro y el intendente Pablo Javkin.
Al momento de terminar el acto institucional, calificó de "maleducados" a los funcionarios que evitaron saludarla y cuestionó la presencia del por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de estar atravesado por investigaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.
En cuanto al festejo del próximo jueves, de la Cámara baja están confirmados el presidente del cuerpo, Martín Menem, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, y los diputados Mariano Campero, Eliana Bruno, María Gabriela Flores, Bárbara Andreussi y Adrián Brizuela.
Del Senado, aparte de Villarruel, irán la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. También asistirían los salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y el formoseño Francisco Paoltroni.
Otro contexto
El evento por los 210 años de la Independencia argentina remite al que dos años atrás sirvió de marco para la firma del “Pacto de Mayo” y, como entonces, es organizado por la gobernación tucumana. En aquella oportunidad fueron 18 los mandatarios asistentes, pero el año pasado sólo estuvo el propio Jaldo, y los demás cumplieron actividades en sus propias provincias.
La celebración comenzará en la víspera con una "vigilia patria en la Casa Histórica" de la capital provincial, aunque las actividades comenzarán en la noche del 8 de julio cerca de las 20, con shows artísticos y propuestas culturales en las inmediaciones de la Casa de Tucumán.
El Ministerio de Seguridad tucumano desplegará un operativo de prevención con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro tucumano, para resguardar al Presidente y a toda su comitiva oficial. A medianoche y por Cadena Nacional, se emitirá un mensaje oficial, se interpretará el Himno y se firmarán las actas protocolares de los funcionarios presentes en el Salón de Jura.
Mesa política
Antes de la excursión a la capital tucumana, habrá "mesa política" en Casa Rosada. Finalmente la reunión se realizará este miércoles, a las 17, en las oficinas oficina que Santilli tiene en el ex ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada.
Será el primer encuentro de este tipo bajo la coordinación del flamante funcionario. En comparación con el último, registrado el 11 de junio, no estará el "renunciado'" Manuel Adorni pero si se incorporará el secretario de Comunicación, Fabián Gutiérrez.