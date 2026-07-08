Durante el acto central en Tucumán

El Gobierno prepara un desembarco “refundacional” para el 9 de Julio

El Presidente aspira a una nueva foto con gobernadores, aunque todavía no se conoce la lista de asistentes. Todos fueron invitados por el anfitrión Osvaldo Jaldo, así como también la vice Victoria Villarruel, pero dependerá de la agenda de cada uno. Pullaro no asistiría. En cambio, habrá una fuerte representación parlamentaria y del gabinete.