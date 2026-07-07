El Gobierno nacional reprogramó la reunión de la mesa política prevista para este martes y la trasladó al miércoles a las 17. La modificación respondió al partido que la Selección argentina disputará frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, según confirmaron fuentes oficiales.
Se reprogramó la mesa política por el partido de Argentina y se acelera la reforma electoral
El encuentro encabezado por Karina Milei pasó del martes al miércoles por el duelo de la Selección ante Egipto. La agenda incluye la estrategia legislativa y la preparación de la visita presidencial a Tucumán por el Día de la Independencia.
El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y buscará definir la estrategia parlamentaria para impulsar los principales proyectos del oficialismo.
Agenda legislativa
La reunión tendrá como eje la coordinación política para avanzar con la reforma electoral, el régimen de zonas frías y la modificación del proyecto de Inocencia Fiscal.
Además, marcará el primer encuentro de la mesa política tras los recientes cambios en el Gabinete nacional y contará con la incorporación del secretario de Comunicación, Fabián Fernández.
El oficialismo también analizará el escenario legislativo en el Senado, donde necesita ampliar respaldos para avanzar con las iniciativas consideradas prioritarias.
La reforma electoral, prioridad
Uno de los principales objetivos del Gobierno es reunir los votos necesarios para aprobar la eliminación de las PASO, una reforma que la Casa Rosada considera estratégica de cara al calendario electoral.
Para alcanzar ese objetivo, el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomó las conversaciones con gobernadores junto a Eduardo "Lule" Menem, con la intención de construir consensos entre las provincias.
Entre las alternativas en estudio figura la implementación de un sistema de colectoras que permita competir con listas locales vinculadas a la candidatura presidencial del oficialismo.
Viaje a Tucumán
La reunión del miércoles también servirá para coordinar la agenda presidencial previa al viaje de Javier Milei a Tucumán por los actos del Día de la Independencia.
El presidente y buena parte del Gabinete participarán de la vigilia prevista para la medianoche del 9 de julio, donde serán recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo. El viaje también representará el primer compromiso institucional de Diego Santilli como jefe de Gabinete.
Mientras tanto, el oficialismo continúa negociando apoyos parlamentarios para reunir los votos necesarios en el Senado y avanzar con las reformas incluidas en su agenda legislativa.