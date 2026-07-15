Lejos de mostrar señales de recuperación —como sostienen funcionarios del gobierno nacional sin datos que lo respalden—, el empleo privado registrado tuvo en abril uno de sus peores meses de 2026. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se perdieron 11.673 puestos de trabajo en el sector privado, una caída parcialmente compensada por la creación de 2.861 empleos en el sector público y 409 en casas particulares.
En abril se perdieron casi 12 mil empleos privados
Es el decimo segundo mes consecutivo de caída del empleo formal. Desde la asunción de Milei se destruyeron 329.667 asalariados registrados.
Los datos difundidos por la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación consolidan una tendencia que distintos actores de la economía califican como inédita en la historia argentina: crecimiento de la actividad económica con caída del empleo. Este fenómeno es consecuencia de un modelo que impulsa principalmente actividades extractivas y financieras, mientras perjudica a los sectores que agregan valor y generan puestos de trabajo. Desde la asunción del actual gobierno, el EMAE creció 5,6%, pero el empleo asalariado se retrajo 3,7%.
Entre los sectores que integran la economía argentina, la industria fue la más afectada por las políticas del gobierno nacional: desde noviembre de 2023 perdió unos 80 mil empleos y acumula 18 meses consecutivos de caída. La tendencia podría continuar en los próximos meses, en un contexto en el que, según un relevamiento de la plataforma de recursos humanos Bumeran, el 67% de los especialistas en Recursos Humanos afirmó que en su organización hubo despidos durante el primer semestre.
“El retroceso por ahora no encuentra un piso. En materia laboral, asistimos a una tragedia”, reflexionó en su cuenta de X el economista Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. El especialista también señaló una fuerte caída de los inscriptos en el Monotributo: solo en abril hubo 11.091 menos y, sumados a los perdidos en marzo, la baja alcanza casi 16 mil. Aun así, sigue siendo el único sector que incorporó adherentes desde la asunción de Milei.
Con los datos de abril ya publicados, el desempeño del mercado laboral durante el gobierno de Milei es el peor del siglo y supera incluso al registrado durante la gestión de Macri. Desde su asunción se perdieron 329.667 empleos registrados: 235.419 en el sector privado —el más afectado, pese a ser el que el gobierno dice querer fortalecer—, 73.052 en el sector público y 21.119 en casas particulares. Solo crecieron las ocupaciones vinculadas a la informalidad y al cuentapropismo, como el Monotributo, que suma 150.158 inscriptos.
La Iglesia Católica ofrece una lectura aún más crítica que la que surge de las cifras oficiales. Según Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), en los últimos diez años se perdió alrededor de un millón de empleos asalariados, la mitad desde 2023. En una entrevista con Infobae, advirtió que esa pérdida profundizó un proceso de precarización laboral de larga data, agravado durante el gobierno de Milei.
“La desocupación no es del 6%. Si sumás los trabajos de changa de distinta naturaleza, el desempleo en Argentina se acerca al 28 o 30%”, dijo Salvia a Infobae. Además, describió un escenario en el que quienes pierden un empleo formal no encuentran otro puesto registrado: “La opción disponible es pasar a un autoempleo informal, un rebusque”, situación a la que llega el 29% de las personas que pierden su trabajo, y no un empleo en Vaca Muerta o las minas de litio como promociona el gobierno.
“Entre el 25% y el 30% de la fuerza laboral se desempeña en changas o trabajos marginales, como la venta ambulante o la limpieza de vidrios. Solo el 30% de los trabajadores integra sectores de alta productividad, frente a un 70% que se ubica en actividades de baja productividad. Profesionales en ascenso y trabajadores atrapados en la informalidad configuran dos mercados laborales cada vez más alejados entre sí”, afirmó.
Por último, Salvia advirtió sobre las consecuencias del endeudamiento en la sociedad y citó como ejemplo a los trabajadores de aplicaciones. Según se publicó el fin de semana, deben en promedio $900.000 a sus propias plataformas, deudas destinadas a comprar o reparar motos y bicicletas necesarias para seguir trabajando. “La gente se endeudó porque pensó que 2025 iba a ser un año extraordinario. Pero lo que vino después se fue para abajo”, describió.