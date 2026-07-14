#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Festejo oficialista

"Vamos Toto": la réplica de Milei a Caputo tras la cifra de inflación

El presidente de la Nación compartió un breve mensaje en su cuenta de X luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) quede en 1,9% en junio.

Luis Caputo, ministro de Economía, y Javier Milei, presidente de la Nación.Luis Caputo, ministro de Economía, y Javier Milei, presidente de la Nación.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró el nuevo dato de inflación del 1,9% en junio y felicitó en sus redes sociales al ministro de Economía, Luis Caputo: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO", escribió el mandatario.

Mirá tambiénLa inflación de junio en Argentina volvió a bajar y rompió la barrera del 2%

También utilizó Instagram, donde Milei subió una imagen de archivo abrazado a Caputo junto al mensaje: "La inflación sigue bajando, 1,9%".

El mensaje de Javier Milei en X.El mensaje de Javier Milei en X.

El mensaje de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este lunes que la inflación de junio se ubicó en 1,9% mensual, al considerarla "la más baja en 10 meses" y remarcar los avances del proceso de desaceleración de precios.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario nacional señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional registró una suba del 1,9% durante junio, mientras que la inflación núcleo —que excluye los componentes más volátiles— fue del 1,6% mensual.

Mirá tambiénLa canasta básica aumentó en junio: una familia necesitó más de $1,53 millones para no ser pobre

"La inflación de junio fue la más baja en 10 meses: 1,9%", publicó Caputo junto a una serie de datos sobre la evolución de los precios.

El ministro también destacó que la variación del nivel general fue la menor desde agosto de 2025, mientras que la inflación núcleo alcanzó su registro más bajo desde julio del año pasado.

El mensaje de Luis Caputo en X.El mensaje de Luis Caputo en X.

Entre los principales datos difundidos por Caputo, resaltó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 1,3%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró un incremento del 0,4%.

Además, indicó que la media móvil de tres meses disminuyó 0,5 puntos porcentuales respecto a mayo y se ubicó en el nivel más bajo desde octubre del año pasado, algo que refleja "la fortaleza del proceso de desinflación".

En cuanto a los indicadores vinculados al costo de vida, el ministro informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 1,3% mensual, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una suba del 2,2%.

El detalle de la inflación

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales. En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Inflación
Luis Caputo
Javier Milei
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro