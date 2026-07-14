El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró el nuevo dato de inflación del 1,9% en junio y felicitó en sus redes sociales al ministro de Economía, Luis Caputo: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO", escribió el mandatario.
"Vamos Toto": la réplica de Milei a Caputo tras la cifra de inflación
El presidente de la Nación compartió un breve mensaje en su cuenta de X luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) quede en 1,9% en junio.
También utilizó Instagram, donde Milei subió una imagen de archivo abrazado a Caputo junto al mensaje: "La inflación sigue bajando, 1,9%".
El mensaje de Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este lunes que la inflación de junio se ubicó en 1,9% mensual, al considerarla "la más baja en 10 meses" y remarcar los avances del proceso de desaceleración de precios.
A través de su cuenta oficial de X, el funcionario nacional señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional registró una suba del 1,9% durante junio, mientras que la inflación núcleo —que excluye los componentes más volátiles— fue del 1,6% mensual.
"La inflación de junio fue la más baja en 10 meses: 1,9%", publicó Caputo junto a una serie de datos sobre la evolución de los precios.
El ministro también destacó que la variación del nivel general fue la menor desde agosto de 2025, mientras que la inflación núcleo alcanzó su registro más bajo desde julio del año pasado.
Entre los principales datos difundidos por Caputo, resaltó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 1,3%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró un incremento del 0,4%.
Además, indicó que la media móvil de tres meses disminuyó 0,5 puntos porcentuales respecto a mayo y se ubicó en el nivel más bajo desde octubre del año pasado, algo que refleja "la fortaleza del proceso de desinflación".
En cuanto a los indicadores vinculados al costo de vida, el ministro informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó un 1,3% mensual, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una suba del 2,2%.
El detalle de la inflación
A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.
La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).
En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales. En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas.