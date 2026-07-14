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Maximiliano Pullaro
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Según INDEC

La canasta básica aumentó en junio: una familia necesitó más de $1,53 millones para no ser pobre

Informaron las variaciones de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total durante junio. Ambos indicadores registraron subas respecto de mayo y también mostraron incrementos interanuales.

El INDEC difundió las variaciones de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total de junio.El INDEC difundió las variaciones de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total de junio.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,3% en junio respecto de mayo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) registró una suba del 2,2% en el mismo período.

De acuerdo con los datos oficiales correspondientes al Gran Buenos Aires, una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó ingresos por $1.531.473 para superar el umbral de pobreza durante junio de 2026.

Qué pasó con la Canasta Básica Alimentaria

La Canasta Básica Alimentaria, que determina el umbral de indigencia al contemplar únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, registró un incremento mensual del 1,3%.

La Canasta Básica Total aumentó 2,2% respecto de mayo, según el organismo oficial. La Canasta Básica Total aumentó 2,2% respecto de mayo, según el organismo oficial.

En la comparación interanual, la CBA acumuló una suba del 36,3%, según el informe difundido este lunes por el INDEC.

La Canasta Básica Total

Por su parte, la Canasta Básica Total, que además de los alimentos incorpora bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, salud y educación, aumentó 2,2% en junio respecto del mes anterior.

En términos interanuales, la CBT mostró un incremento del 35,7%. Este indicador es el que se utiliza para establecer la línea de pobreza en la medición oficial.

Los supermercados rechazaron las nuevas listas.Una familia tipo necesitó $1.531.473 para superar la línea de pobreza en junio.

El ingreso necesario para no ser pobre

El informe del organismo estadístico indicó que una familia tipo necesitó $1.531.473 durante junio para no quedar por debajo de la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires.

Los datos forman parte de las mediciones mensuales que el INDEC publica para seguir la evolución del costo de las canastas básicas y su impacto sobre los niveles de pobreza e indigencia.

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