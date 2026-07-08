La actividad económica mostró señales dispares durante mayo. Mientras la construcción volvió a crecer y consolidó una recuperación en lo que va del año, la industria manufacturera registró una nueva caída interanual, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Contraste económico: repunta la construcción, cae la industria
El sector de la construcción experimentó un repunte del 4,1% en mayo, en tanto que la industria manufacturera sufrió una baja del 5,7%.
Los informes oficiales reflejaron un desempeño diferente entre ambos sectores. La construcción logró revertir la baja registrada en abril, mientras que la industria continúa sin consolidar una recuperación sostenida.
Industria
El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero registró una caída interanual del 5,7% durante mayo. En el acumulado de enero a mayo, la baja fue del 3,1%.
En la medición desestacionalizada, la actividad mostró una leve mejora del 0,4% respecto de abril. Sin embargo, marzo fue el único mes del año que presentó una variación interanual positiva.
De las 16 divisiones industriales relevadas, solo dos registraron crecimiento:
- Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: +19,4%.
- Productos de tabaco: +14,6%.
- Las restantes catorce actividades cerraron con bajas. Entre las principales se destacaron:
- Productos textiles: -26,2%.
- Maquinaria y equipo: -23,4%.
- Vehículos automotores, carrocerías y autopartes: -15,9%.
- Prendas de vestir, cuero y calzado: -14,7%.
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -12,5%.
Construcción
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró una suba interanual del 4,1% en mayo, luego de la contracción registrada en abril. En los primeros cinco meses del año acumuló un crecimiento del 2,5%.
En la comparación mensual, el repunte fue aún mayor: la actividad avanzó un 6,3% frente a abril, consolidando una tendencia positiva impulsada por los meses de crecimiento registrados durante el año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los resultados y señaló que el indicador tendencia-ciclo acumula siete meses consecutivos de crecimiento. También remarcó el aumento del empleo registrado y de la superficie autorizada para nuevas construcciones.
Insumos y expectativas
Entre los insumos para la construcción hubo resultados mixtos. Se destacaron los aumentos en pinturas para construcción (+23,6%), resto de insumos (+18,3%), mosaicos graníticos y calcáreos (+11,1%), hormigón elaborado (+10,1%) e hierro redondo y aceros para la construcción (+9,6%).
En cambio, registraron bajas pisos y revestimientos cerámicos (-19,6%), asfalto (-8,2%), ladrillos huecos (-8%), placas de yeso (-7,8%), yeso (-7,4%), cales (-6,8%), artículos sanitarios de cerámica (-3,2%) y cemento portland (-1,3%).
Respecto de las expectativas para el período junio-agosto, la mayoría de los empresarios prevé estabilidad. El 67,3% de quienes realizan obras privadas y el 60,2% de los vinculados a obras públicas consideran que la actividad se mantendrá sin cambios, aunque una parte espera una disminución.