La actividad pesquera tuvo una caída del orden del 24,3% interanual en mayo de 2026 y del 1,4% respecto del mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este martes al dar a conocer el Índice de Producción Industrial (IPI) de pesca.
La actividad pesquera argentina cayó 24,3% interanual en mayo
A pesar de la caída en el último mes, el acumulado anual de la pesca muestra un crecimiento, con crustáceos y peces en alza, pero moluscos en fuerte descenso.
De acuerdo al informe oficial del INDEC, en mayo de este año, el índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) mostró una caída del 24,3% respecto a mayo de 2025. A su vez, en el acumulado de enero a mayo de 2026 registró una suba del 9,7% en relación al mismo período del año anterior.
“El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,4% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una caída de 2,9% respecto al mes anterior”, marca el informe del instituto.
En relación con el sector de la actividad económica, en mayo de 2026, la actividad de la “Pesca marítima” sufrió una caída de 29,0% respecto a igual mes del año anterior. También da cuenta de que el acumulado correspondiente a enero-mayo de 2026, en relación con igual acumulado del año 2025, se incrementó en 7,7%.
Otro de los sectores que contribuyó a la baja fue el de la “Acuicultura”, que mostró una merma del 6,0% respecto a igual mes del año anterior. Aquí, el acumulado de enero a mayo del presente año respecto a igual acumulado del año anterior mostró una suba del 19,9%.
Por otro lado, en cuanto al grupo de especies, mayo fue positivo para “Peces”, ya que registró un incremento del 8,7% y el acumulado enero-mayo, puesto en relación con el acumulado del año 2025, fue del 15,2% más.
También, el grupo de “Crustáceos” dejó ver una variación positiva de 1.191,7% sobre lo sucedido en mayo de 2025, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año actual, respecto de igual acumulado del año anterior, se incrementó en 19,4%.
Por último, el grupo “Moluscos” cayó en gran medida, un 95,8% respecto a igual mes del año anterior. En este caso, el acumulado enero-mayo de 2026, respecto de igual acumulado del año anterior, registró un aumento de 2,2%.
Incidencias de cada grupo
En mayo actual, el grupo “Peces” tuvo una incidencia positiva del 3,5% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero, el cual mostró una variación interanual negativa del 24,3% respecto al mismo mes del año anterior.
Por su parte, la incidencia del grupo “Crustáceos” fue positiva, marcando el 27,9% en la variación interanual del nivel general del índice. En tanto, el grupo de especies “Moluscos” tuvo una incidencia negativa del 55,7% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero.
¿Cómo le fue a la pesca marítima por tipo de buque en mayo 2026?
En este caso, los desembarques que fueron realizados por los “Buques fresqueros” mostraron una variación positiva del 23,1% respecto a igual mes del año anterior. A su vez, el acumulado entre enero y mayo de este año sobre el acumulado del año anterior registró una caída de 5,0%.
Por su parte, los desembarques realizados por los “Buques congeladores” registraron una baja del 38,5% respecto a igual mes del año anterior y, en el acumulado enero-mayo de 2026 se impuso un crecimiento del 14,1% respecto a igual acumulado del año anterior.
Además, la actividad de la “pesca marítima” tuvo una variación negativa respecto al mismo mes del año anterior del orden del 29,0%. Y para ese mes, en los desembarques en “Buques fresqueros” la incidencia fue positiva, marcada en el orden del 3,6% en la variación interanual del índice de pesca marítima.
Por último, los desembarques en “Buques congeladores” registraron una incidencia a la baja de 32,6% en la variación interanual del índice de este sector de actividad económica.