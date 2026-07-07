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Cifras de mayo

La minería sigue subiendo sus valores y se afianza como el sector fuerte de la gestión

La producción minera en Argentina alcanzó un crecimiento del 9,2% interanual el último mes, impulsada por la extracción de sal y turba, destacando su rol económico.

Emplazamiento del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino cerca de la frontera con Chile, en Uspallata, Mendoza. Crédito: REUTERS/Ramiro GómezEmplazamiento del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino cerca de la frontera con Chile, en Uspallata, Mendoza. Crédito: REUTERS/Ramiro Gómez
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El índice de producción industrial minero (IPI minero) creció 9,2% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, continuando con la tendencia de un crecimiento sostenido, con base en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el acumulado enero-mayo presentó un aumento de 7,8%, 6,2 puntos porcentuales (p.p.) superior al mismo período de 2025.

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En la medición mensual, sin embargo, el incremento fue menor y avanzó 0,4% en comparación con abril. El índice serie tendencia‑ciclo registra un aumento de 0,3% respecto al mes anterior.

Los gráficos del INDEC sobre la producción minera en mayo.Los gráficos del INDEC sobre la producción minera en mayo.

En las subclases, la "Extracción de sal" traccionó el crecimiento del índice general: subió 128,9% interanual y acumuló 98,4% en el período enero-mayo.

Por detrás quedaron otras subcategorías, como la "Extracción y aglomeración de turba" (123,4%) y "Extracción de petróleo crudo" (19,2%), entre otras.

Los gráficos del INDEC sobre la producción minera en mayo.Los gráficos del INDEC sobre la producción minera en mayo.

Sin embargo, no todas las categorías finalizaron mayo por encima del índice general. "Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural" fue la subclase que más se contrajo, con un retroceso de 21,4%.

Entre los vaivenes de las subclases, la minería sigue siendo uno de los sectores con mayor crecimiento económico. Sumado al agro y la energía, son tres de los sectores de la economía que continúan con expansiones y traccionan el crecimiento general de la economía.

El desempeño de las subclases del IPI minero

  • Extracción de petróleo crudo: 19,2%.
  • Extracción de gas natural: 5,5%.
  • Extracción de metales preciosos: 1,3%.
  • Extracción de minerales de hierro y de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio: 41,9%.
  • Extracción de rocas ornamentales: -19,7%.
  • Extracción de piedra caliza y yeso: -14,1%.
  • Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: 3,4%.
  • Extracción de arcilla y caolín: -13,1%.
  • Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos: 54,2%.
  • Extracción y aglomeración de turba: 123,4%.
  • Extracción de sal: 128,9%.
  • Extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras n.c.p.: 9,4%.
  • Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural: -21,4%.

La palabra de Caputo

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó el crecimiento de la minería y señaló que alcanzó "un nuevo récord histórico" en el índice tendencia-ciclo.

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Caputo destacó que “el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) registró una suba de 0,4% mensual sin estacionalidad y 9,2% interanual, acumulando un crecimiento de 7,8% en los primeros cinco meses del año en relación a igual período de 2025”.

El comentario de Caputo en X sobre la producción minera.El comentario de Caputo en X sobre la producción minera.

También remarcó que “a nivel de categorías, se destacó el crecimiento de la producción de Minerales no metalíferos y rocas de aplicación (+42,9% interanual), Petróleo crudo (+19,2% interanual) y Gas natural (+5,5% interanual). En el segmento no convencional, la producción de Petróleo crudo creció 38,5% interanual y la de Gas natural 14,2%”.

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