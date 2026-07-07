El índice de producción industrial minero (IPI minero) creció 9,2% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, continuando con la tendencia de un crecimiento sostenido, con base en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La minería sigue subiendo sus valores y se afianza como el sector fuerte de la gestión
La producción minera en Argentina alcanzó un crecimiento del 9,2% interanual el último mes, impulsada por la extracción de sal y turba, destacando su rol económico.
Así, el acumulado enero-mayo presentó un aumento de 7,8%, 6,2 puntos porcentuales (p.p.) superior al mismo período de 2025.
En la medición mensual, sin embargo, el incremento fue menor y avanzó 0,4% en comparación con abril. El índice serie tendencia‑ciclo registra un aumento de 0,3% respecto al mes anterior.
En las subclases, la "Extracción de sal" traccionó el crecimiento del índice general: subió 128,9% interanual y acumuló 98,4% en el período enero-mayo.
Por detrás quedaron otras subcategorías, como la "Extracción y aglomeración de turba" (123,4%) y "Extracción de petróleo crudo" (19,2%), entre otras.
Sin embargo, no todas las categorías finalizaron mayo por encima del índice general. "Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural" fue la subclase que más se contrajo, con un retroceso de 21,4%.
Entre los vaivenes de las subclases, la minería sigue siendo uno de los sectores con mayor crecimiento económico. Sumado al agro y la energía, son tres de los sectores de la economía que continúan con expansiones y traccionan el crecimiento general de la economía.
El desempeño de las subclases del IPI minero
- Extracción de petróleo crudo: 19,2%.
- Extracción de gas natural: 5,5%.
- Extracción de metales preciosos: 1,3%.
- Extracción de minerales de hierro y de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio: 41,9%.
- Extracción de rocas ornamentales: -19,7%.
- Extracción de piedra caliza y yeso: -14,1%.
- Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: 3,4%.
- Extracción de arcilla y caolín: -13,1%.
- Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos: 54,2%.
- Extracción y aglomeración de turba: 123,4%.
- Extracción de sal: 128,9%.
- Extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras n.c.p.: 9,4%.
- Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural: -21,4%.
La palabra de Caputo
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó el crecimiento de la minería y señaló que alcanzó "un nuevo récord histórico" en el índice tendencia-ciclo.
Caputo destacó que “el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) registró una suba de 0,4% mensual sin estacionalidad y 9,2% interanual, acumulando un crecimiento de 7,8% en los primeros cinco meses del año en relación a igual período de 2025”.
También remarcó que “a nivel de categorías, se destacó el crecimiento de la producción de Minerales no metalíferos y rocas de aplicación (+42,9% interanual), Petróleo crudo (+19,2% interanual) y Gas natural (+5,5% interanual). En el segmento no convencional, la producción de Petróleo crudo creció 38,5% interanual y la de Gas natural 14,2%”.