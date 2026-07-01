La producción de acero crudo totalizó en mayo de este año 399.400 toneladas, lo que significó incrementos del 6,3% respecto de abril de 2026 y del 14% comparado con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con lo que informó la Cámara Argentina del Acero; mientras que el indicador sintético de energía (ISE) que elabora el Indec creció en marzo 3,5% contra el mismo mes del último año, al tiempo que cerró el primer trimestre con un aumento del 1,2% contra ese mismo período de 2025.
Aumentaron la producción de energía y de acero crudo
Impulsadas por Vaca Muerta y el agro, los dos sectores tuvieron buenos niveles de actividad los primeros meses del año.
La Cámara Argentina del Acero, que representa a las principales empresas productoras de acero en el país, informó mediante un comunicado de prensa que, comparados los primeros cinco meses del año con el mismo período del año anterior, el incremento fue del 10,2%, impulsados por los niveles de actividad en Vaca Muerta y el agro.
Por su parte, la producción de laminados fue de 325.900 toneladas tuvo un incremento del 27,6% respecto de abril último y una caída del 1,8% interanual, acumulando los primeros cinco meses del año una caída del 11,4%, que se profundiza por el ingreso de importaciones subsidiadas, sobre todo chinas que representaron el 22% del total, y una estructura impositiva local que desalienta la agregación de valor.
Sacando de la ecuación a Vaca Muerta y el agro, el resto de los sectores muestra un panorama poco dinámico ya que la construcción permanece concentrada en obras privadas en etapas iniciales donde el uso de acero es menor y la industria automotriz combina un crecimiento de las ventas con una producción nacional que se retrae por una mayor participación de las unidades importadas.
Otras fuentes de energía
Respecto de las fuentes de energía, de acuerdo con los datos proporcionados por el Indec la generación neta de energía eléctrica mostró una caída de 1,6% contra el primer trimestre del 2025, relacionada principalmente con una menor generación hidráulica y térmica.
La distribución total del gas en el primer trimestre -que no incluye lo entregado a las centrales eléctricas- registró una disminución de 9,6% debido a un menor volumen de gas distribuido a usuarios industriales.
También aumentaron los derivados del petróleo subieron casi un 10% en el primer trimestre (9,8%), producto del impulso de Vaca Muerta, liderados por el crecimiento del consumo de gasoil por parte de las centrales eléctricas.
Finalmente, la producción de biodiésel creció 12,5% y los despachos al mercado interno (en toneladas) mostraron un alza de 12,2% en el primer trimestre del año. En la misma línea, el bioetanol subió 4,3%, debido al aumento de 6,6% de la producción de bioetanol de caña y al incremento de 3,3% de la producción de bioetanol de maíz, y sus despachos se incrementaron 1,6%.
También aumentó la energía autogenerada por la minería y la industria un 6,5% medido contra el mismo trimestre de 2025, como consecuencia de que la energía despachada al Mercado Eléctrico Mayorista subió 36,1% y la destinada para autoconsumo disminuyó 2%.