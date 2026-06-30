La actividad económica argentina trastabilló en abril. Luego del fuerte rebote que había registrado en marzo, la medición del INDEC dejó una foto menos cómoda en el cuarto mes del año: el índice creció 1,6% interanual, pero retrocedió 1,5% respecto del mes anterior de acuerdo a la medición desestacionalizada.
Señales mixtas de los indicadores sectoriales muestran por qué la actividad trastabilló en abril
El EMAE mostró una suba interanual de 1,6% y acumuló un avance de 2,1% en el primer cuatrimestre, pero la serie desestacionalizada volvió a retroceder. En abril, registraron subas siete de los quince sectores; en marzo habían sido catorce.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado este lunes significó una mejora de 2,1% en el primer cuatrimestre. El dato mensual cortó el impulso de la serie que venía de marcar 3,1%. La lectura oficial, sin embargo, se apoyó en la tendencia-ciclo, que avanzó 0,3% mensual y volvió a quedar en terreno positivo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este dato en X: “El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo, registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento”. Para el funcionario, se trata de “la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años”.
Volatilidad
La publicación del INDEC llegó además con correcciones hacia atrás. Octubre de 2025 pasó de una caída de 0,4% a una baja de 0,2%; enero de 2026 dejó de figurar como un retroceso de 0,2% y pasó a una suba de 0,3%; y marzo, que había sido informado con un avance de 3,5%, quedó recalculado en 3,1%.
Con esos ajustes, el dato del primer cuatrimestre quedó más alineado con la medición del PBI, que había mostrado una mejora frente al cuarto trimestre de 2025. El detalle técnico cambia el punto de partida para leer abril y, a la vez, modera el rebote de marzo.
Javier Milei salió a defender esa lectura en Neura. “En primer lugar, el crecimiento continúa. En segundo lugar, los desestacionalizados están muy volátiles últimamente”, dijo. Y agregó: “Lo que sí es importante es la tendencia-ciclo había dado 0,3, lo que significa que la economía argentina viene viajando a un ritmo del 4%”.
En esa línea es que el Presidente vinculó el dato del EMAE con el resultado trimestral del PBI: “Uno podría llegar a pensar que es un dato modesto, pero lo que hay que tener en cuenta es que en los últimos cien años el crecimiento anual fue del 1%, por lo cual está por encima del promedio histórico”.
Agro y minería siguen empujando
Los indicadores sectoriales muestran que el nivel de actividad habría vuelto a tropezar. El resumen ejecutivo del INDEC marcó una diferencia clara respecto de marzo. En abril, “siete de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas”. El mes anterior habían sido catorce.
Las ramas que más empujaron fueron las mismas que vienen funcionando como sostén del modelo económico libertario: Explotación de minas y canteras creció 17,1% interanual y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura avanzó 10,9%.
El organismo precisó que la actividad agropecuaria “fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE”, seguida por minería. Entre ambas aportaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del índice. En el gráfico de incidencias, el agro sumó 1,19 puntos y minas y canteras, 0,63.
También quedaron en terreno positivo Electricidad, gas y agua, con 6,4%; Intermediación financiera, con 4,5%; Transporte y comunicaciones, con 2,0%; Servicios sociales y de salud, con 0,8%; e Impuestos netos de subsidios, con 2,1%.
Industria y comercio no repuntan
El reverso del informe aparece en las ramas más ligadas al mercado interno. El INDEC señaló que “ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual”, entre ellos Pesca, con un derrumbe de 28,4%; Industria manufacturera, con una baja de 2,9%; y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 3,2%.
La suma de esos tres sectores le restó 0,9 puntos porcentuales al resultado general. En términos de incidencia, la industria fue el principal arrastre negativo, con -0,41 puntos, seguida por comercio, con -0,38. Son dos actividades sensibles no sólo por su peso estadístico, sino también por su impacto sobre empleo, consumo y entramado productivo.
La construcción también volvió a quedar en rojo, con una baja interanual de 1,8%. Administración pública y defensa retrocedió 1,3%, Otras actividades de servicios comunitarios cayó 1,7%, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler bajó 0,2% y Enseñanza mostró una variación negativa de 0,1%.
De esta forma, la medición vuelve a mostrar que la actividad, excluyendo a los sectores primarios, persiste en una dinámica mensual de sube y baja. La economía crece con la traccionan el campo, la energía y la minería, pero muestra dificultades en la producción industrial, comercio y consumo.
De cara a mayo, las consultoras marcan que las señales sectoriales ofrecieron un panorama menos lineal. Los despachos de cemento anticiparon una mejora de la construcción, la producción automotriz mostró un leve repunte y la cosecha de soja avanzó tras un retraso en abril por el exceso de lluvias. Sin embargo, los indicadores de comercio, consumo e impuestos ligados a la actividad volvieron a marcar debilidad.
El informe del próximo mes será difundido por el INDEC el miércoles 22 de julio.