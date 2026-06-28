Datos del INDEC

Mercado laboral: la desocupación cerró en 7,8% pero la informalidad ya roza el 44%

El economista Germán Rolandi advirtió en CyD Litoral sobre el auge del cuentapropismo de baja productividad, la pérdida de puestos industriales y el fenómeno de los trabajadores activos que no llegan a fin de mes.