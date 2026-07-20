Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) percibirán este martes 21 de julio sus prestaciones correspondientes al calendario de pagos de julio.
ANSES: quiénes cobran el martes 21 de julio y cómo consultar la fecha y el lugar de pago
El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de julio. Este martes cobran jubilados con haberes superiores al mínimo, titulares de la AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI. Además, paso a paso para consultar dónde y cuándo cobrar.
Como ocurre cada mes, los cobros se realizan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que es importante verificar la fecha asignada antes de dirigirse al banco o al punto de pago para evitar traslados innecesarios y demoras.
Quiénes cobran el martes 21 de julio
De acuerdo con el cronograma informado por ANSES, este martes recibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Titulares con DNI finalizado en 8.
Perciben su haber mensual junto con el bono extraordinario de $70.000, según la información oficial.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Titulares con DNI terminado en 8.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
Titulares con DNI terminado en 8.
Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares con DNI finalizado en 6.
Todas estas prestaciones incluyen el incremento por movilidad del 2,15% correspondiente al mes de julio.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro sin salir de casa
Antes de acercarse a una sucursal bancaria o punto de pago, ANSES recomienda verificar la información a través de sus canales digitales. Esta consulta permite confirmar la fecha de acreditación y el medio de cobro asignado, evitando esperas innecesarias.
Las opciones disponibles son:
1. Ingresar al calendario de pagos
Desde el sitio oficial de ANSES se puede consultar el cronograma vigente según el tipo de prestación y la terminación del DNI.
2. Acceder a Mi ANSES
Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, los beneficiarios pueden consultar:
Fecha de cobro.
Lugar donde se acredita el pago.
Prestaciones vigentes.
Historial de cobros.
El recorrido es:
Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
3. Utilizar la aplicación Mi ANSES
La app oficial permite realizar la misma consulta desde el teléfono celular.
El camino es:
Mis datos → Mis fechas de cobro.
Otra alternativa es ingresar al servicio de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Luego seleccionar:
Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
Consejos para evitar inconvenientes al momento de cobrar
ANSES recuerda que no es necesario concurrir el mismo día a primera hora si el dinero ya fue acreditado en la cuenta bancaria. Los fondos permanecen disponibles para ser retirados cuando el beneficiario lo considere conveniente.
Además, para realizar el trámite con mayor tranquilidad, se recomienda:
Verificar previamente la fecha de pago.
Confirmar el lugar de cobro asignado.
Llevar el DNI vigente si corresponde realizar una gestión presencial.
Evitar compartir datos personales o bancarios con terceros.
Utilizar únicamente los canales oficiales de ANSES para realizar consultas.
Qué hacer si el pago no aparece acreditado
Si llegada la fecha correspondiente el haber no figura disponible, lo primero es corroborar que el calendario coincida con la terminación del DNI y consultar nuevamente el estado del pago en Mi ANSES.
En caso de persistir el inconveniente, el organismo aconseja comunicarse por sus canales de atención o solicitar una consulta a través de Atención Virtual para conocer el motivo de la demora y recibir asistencia.
Con estas herramientas, los beneficiarios pueden acceder a información actualizada sobre sus prestaciones y evitar traslados innecesarios, resolviendo la mayoría de las consultas desde una computadora o un teléfono celular.