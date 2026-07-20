#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Cronograma

ANSES: quiénes cobran el martes 21 de julio y cómo consultar la fecha y el lugar de pago

El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de julio. Este martes cobran jubilados con haberes superiores al mínimo, titulares de la AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI. Además, paso a paso para consultar dónde y cuándo cobrar.

El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de julio.El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de julio.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) percibirán este martes 21 de julio sus prestaciones correspondientes al calendario de pagos de julio.

Como ocurre cada mes, los cobros se realizan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que es importante verificar la fecha asignada antes de dirigirse al banco o al punto de pago para evitar traslados innecesarios y demoras.

Los haberes fueron actualizados con un incremento del 2,15%los cobros se realizan de manera escalonada según la terminación del DNI

Quiénes cobran el martes 21 de julio

De acuerdo con el cronograma informado por ANSES, este martes recibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Titulares con DNI finalizado en 8.

Perciben su haber mensual junto con el bono extraordinario de $70.000, según la información oficial.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares con DNI terminado en 8.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Titulares con DNI terminado en 8.

Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares con DNI finalizado en 6.

Todas estas prestaciones incluyen el incremento por movilidad del 2,15% correspondiente al mes de julio.

Las acreditaciones se realizan de manera escalonada según la terminación del DNIANSES recomienda verificar la información a través de sus canales digitales.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro sin salir de casa

Antes de acercarse a una sucursal bancaria o punto de pago, ANSES recomienda verificar la información a través de sus canales digitales. Esta consulta permite confirmar la fecha de acreditación y el medio de cobro asignado, evitando esperas innecesarias.

Las opciones disponibles son:

1. Ingresar al calendario de pagos

Desde el sitio oficial de ANSES se puede consultar el cronograma vigente según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

2. Acceder a Mi ANSES

Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, los beneficiarios pueden consultar:

Fecha de cobro.

Lugar donde se acredita el pago.

Prestaciones vigentes.

Historial de cobros.

Mirá tambiénQuiénes cobran este viernes 17 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha y el lugar de pago

El recorrido es:

Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.

3. Utilizar la aplicación Mi ANSES

La app oficial permite realizar la misma consulta desde el teléfono celular.

El camino es:

Mis datos → Mis fechas de cobro.

4. Atención Virtual

Otra alternativa es ingresar al servicio de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego seleccionar:

Iniciar atención → Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

Mirá tambiénJubilaciones ANSES agosto 2026: cuánto cobrarán los jubilados con el aumento

Consejos para evitar inconvenientes al momento de cobrar

ANSES recuerda que no es necesario concurrir el mismo día a primera hora si el dinero ya fue acreditado en la cuenta bancaria. Los fondos permanecen disponibles para ser retirados cuando el beneficiario lo considere conveniente.

Además, para realizar el trámite con mayor tranquilidad, se recomienda:

Verificar previamente la fecha de pago.

Confirmar el lugar de cobro asignado.

Llevar el DNI vigente si corresponde realizar una gestión presencial.

Evitar compartir datos personales o bancarios con terceros.

Utilizar únicamente los canales oficiales de ANSES para realizar consultas.

Mirá tambiénGarrafas subsidiadas: se anotó menos del 10% de lo esperado por las autoridades nacionales

Qué hacer si el pago no aparece acreditado

Si llegada la fecha correspondiente el haber no figura disponible, lo primero es corroborar que el calendario coincida con la terminación del DNI y consultar nuevamente el estado del pago en Mi ANSES.

En caso de persistir el inconveniente, el organismo aconseja comunicarse por sus canales de atención o solicitar una consulta a través de Atención Virtual para conocer el motivo de la demora y recibir asistencia.

Con estas herramientas, los beneficiarios pueden acceder a información actualizada sobre sus prestaciones y evitar traslados innecesarios, resolviendo la mayoría de las consultas desde una computadora o un teléfono celular.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Anses
Cronograma de pago Anses
Cronograma de pagos
Gobierno nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro