Cronograma

ANSES: quiénes cobran el martes 21 de julio y cómo consultar la fecha y el lugar de pago

El organismo nacional continúa con el calendario de pagos de julio. Este martes cobran jubilados con haberes superiores al mínimo, titulares de la AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI. Además, paso a paso para consultar dónde y cuándo cobrar.