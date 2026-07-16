Incremento

Jubilaciones ANSES agosto 2026: cuánto cobrarán los jubilados con el aumento

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES tendrán un incremento del 1,9% en agosto, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. También se actualizarán los montos de la PUAM, las pensiones no contributivas y otras prestaciones.