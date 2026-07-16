Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en agosto una nueva actualización de sus haberes.
Jubilaciones ANSES agosto 2026: cuánto cobrarán los jubilados con el aumento
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES tendrán un incremento del 1,9% en agosto, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. También se actualizarán los montos de la PUAM, las pensiones no contributivas y otras prestaciones.
El incremento será del 1,9%, porcentaje que surge de la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante junio y que se aplica mediante el mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.
La actualización alcanza a las jubilaciones y pensiones del régimen general, las prestaciones no contributivas y las asignaciones familiares. Además, si el Gobierno nacional confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios que perciben los haberes más bajos volverán a recibir ese complemento durante agosto.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en agosto
Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $419.734,71. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $489.734,71.
Por su parte, la jubilación máxima tendrá un haber neto estimado de $2.667.807, una vez aplicado el descuento correspondiente al aporte destinado al PAMI.
El resto de las prestaciones también se actualizará de manera automática:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76. Con el bono, el ingreso alcanzaría los $405.787,76.
Pensiones no contributivas: $293.815,85. Con el bono, el monto sería de $363.815,85.
Pensión para Madres de siete hijos: $419.734,71 y $489.734,71 si continúa el refuerzo extraordinario.
También aumentarán las asignaciones que administra la ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $150.828,63, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $491.111,51, de acuerdo con la actualización derivada de la inflación.
El ajuste forma parte del sistema de movilidad mensual que comenzó a regir en 2024 y que vincula la evolución de las prestaciones con la inflación medida por el Indec.
Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones
Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, la inflación de junio, que fue del 1,9%, determinó el incremento que se aplicará durante agosto.
El objetivo de este mecanismo es que los haberes acompañen de manera más cercana la evolución de los precios y evitar los desfases que generaban los anteriores esquemas de movilidad previsional.
La inflación de junio fue, además, la más baja registrada en los últimos diez meses, según informó el Indec. Ese dato impactó directamente en el porcentaje de actualización de todas las prestaciones administradas por la ANSES.
En paralelo al aumento de los haberes, el Gobierno deberá definir si mantiene el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos. Si bien ese refuerzo se viene otorgando de manera mensual, su continuidad depende de una decisión del Poder Ejecutivo y requiere una nueva confirmación para cada período de pago.
Durante las próximas semanas, la ANSES dará a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a agosto, con las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Con este nuevo ajuste, el organismo mantiene el esquema de actualizaciones mensuales basado en la inflación, una modalidad que continúa alcanzando a millones de beneficiarios en todo el país y que determina, mes a mes, el valor de las prestaciones previsionales y sociales