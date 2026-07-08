El ministerio de Economía de la Nación se atrasó un mes en el pago de cuotas por distintos acuerdos con las provincias, por deudas previsionales. En junio la Casa Rosada no pagó la cuota prevista en convenios parciales surgidos tras los juicios tramitados, en distintos momentos y oportunidades, por Santa Fe, Córdoba y La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Nación postergó pagos de Anses a las provincias
A Santa Fe, La Pampa y Córdoba la Casa Rosada les difirió el pago de una cuota acordada en el marco de los reclamos judiciales. Sucedió en junio, cuando el Estado nacional paga la mitad del Sueldo Anual Complementario.
El pago postergado coincide nada casualmente con la obligación salarial del pago del medio aguinaldo de junio. Y con los montos en cuestión, desde el Palacio de Hacienda se cumple ahora en julio con la cuota correspondiente a ese mes.
En pocas palabras, la administración central del país se ha financiado (al menos en parte) para sus pagos corrientes de junio con los pagos que debía efectuar en tiempo y forma según lo convenido.
El asunto no tendría más repercusiones que las propias de una anécdota, si no fuera porque a las provincias en cuestión les cae entonces el costo de la financiación. Sobre todo en aquellas que para sus desembolsos constantes y presupuestados requieren de alguna ayuda extra.
El tema del atraso no causó desvelos en la Casa Gris santafesina, y aparentemente tampoco en la sede gubernamental de Córdoba, pero sí fue hecho público -con impacto- en La Pampa.
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Este 8 de julio, Guido Bisterfeld, ministro de Hacienda pampeano, informó que el gobierno nacional no transfirió la cuota correspondiente al acuerdo firmado ante la Corte Suprema de Justicia.
En Pampa Diario se reproducen declaraciones del funcionario, que forma parte del gabinete del gobernador justicialista Sergio Ziliotto, quien destacó que se hizo "por nota un reclamo formal" la semana pasada y también advirtió que "sigue cayendo la recaudación".
La cuota es parte del convenio firmado a fines de 2025 en el marco del reclamo judicial por la deuda previsional que la ANSES mantiene con la provincia. (La misma situación en que se encuentran las provincias de Santa Fe y Córdoba).
Lo firmado entre funcionarios pampeanos y nacionales "establece un pago inicial de $2.500 millones y luego 12 cuotas mensuales de $5.000 millones, a partir de enero de 2026, para comenzar a cancelar la deuda previsional que la ANSES mantiene con la provincia. El acuerdo fue posteriormente ratificado por la Cámara de Diputados de La Pampa", añade la información.
Bisterfeld habló de "números que realmente son muy preocupantes" y describió: "La coparticipación cayó un 8,5% y el IVA disminuyó por noveno mes consecutivo, lo que es un fiel reflejo de la caída de la actividad económica"
"Si comparamos con el año pasado, la caída de recursos durante el primer semestre es de casi 30.000 millones de pesos. Pero si la comparación es con 2023, que fue el último año normal —recordemos que cuando asumió Milei hubo una devaluación del 114%, lo que impactó fuertemente en la actividad económica—, la caída alcanza casi los 100.000 millones de pesos en el semestre", mensuró.
En el mismo tren de comparaciones entre lo que sucede en esa provincia y la situación santafesina vale la pena observar otra diferencia: "esto ha impactado en la construcción de obra pública", admitió el ministro de economía pampeano.
Reconoció que "hoy el nivel de obra pública que tiene el Gobierno de La Pampa no es el histórico ni el deseable, pero lamentablemente es el que financieramente se puede afrontar con recursos propios". Más adelante subrayó que no se paralizaron las obras ya iniciadas.
El funcionario pampeano además comentó que ha debido echar mano al fondo anticíclico que, "prácticamente ha desaparecido debido a la enorme deuda que la Nación mantiene con La Pampa, que ronda los 400.000 millones de pesos".