Calendario de pagos

Quiénes cobran este viernes 17 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha y el lugar de pago

Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones continúan recibiendo sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI. Además del cronograma de pagos, el organismo mantiene vigente el aumento del 2,15% correspondiente a julio y el bono para quienes perciben la jubilación mínima.