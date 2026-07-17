La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este viernes 17 de julio con el calendario de pagos de julio de 2026. Como ocurre cada mes, las acreditaciones se realizan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), un esquema que busca ordenar el cobro de las distintas prestaciones y evitar una mayor concurrencia en bancos y cajeros automáticos.
Quiénes cobran este viernes 17 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha y el lugar de pago
Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones continúan recibiendo sus haberes de acuerdo con la terminación del DNI. Además del cronograma de pagos, el organismo mantiene vigente el aumento del 2,15% correspondiente a julio y el bono para quienes perciben la jubilación mínima.
Durante este mes, los haberes fueron actualizados con un incremento del 2,15%, calculado en función de la movilidad vigente. A su vez, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo reciben un bono extraordinario de $70.000, que se suma al monto mensual.
Quiénes cobran este viernes 17 de julio
De acuerdo con el cronograma oficial, este viernes perciben sus haberes los siguientes grupos:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, con DNI terminado en 6.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con DNI terminado en 6.
Titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), con DNI terminado en 6.
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE), con DNI terminado en 4.
Titulares de la Asignación por Prenatal, con DNI terminados en 6 y 7.
Por otra parte, la Asignación por Maternidad continúa pagándose para todas las terminaciones de documento dentro del período comprendido entre el 14 de julio y el 11 de agosto. En ese mismo lapso también se acreditan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción.
En el caso de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el aumento del 2,15% se complementa con el bono extraordinario dispuesto para este mes, mientras que quienes cobran haberes superiores reciben únicamente la actualización por movilidad, salvo los casos alcanzados por el esquema de bono proporcional.
Cómo consultar la fecha, el lugar de cobro y evitar demoras
Quienes tengan dudas sobre su fecha de pago o el lugar donde cobrar pueden realizar la consulta desde Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí también es posible verificar el detalle de la prestación, el banco asignado y la sucursal correspondiente.
Otra alternativa es ingresar al calendario oficial de pagos publicado por el organismo, donde se encuentra el cronograma completo para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, prestaciones por desempleo y demás beneficios sociales.
Desde ANSES recuerdan que no es obligatorio cobrar el mismo día en que se acredita el haber. Los fondos permanecen depositados en la cuenta del beneficiario y pueden retirarse en una fecha posterior, lo que permite evitar largas filas en entidades bancarias o cajeros automáticos durante las primeras horas de la jornada.
También se recomienda verificar previamente que los datos personales y de contacto estén actualizados en Mi ANSES, especialmente para quienes deban realizar trámites, presentar documentación o gestionar nuevas prestaciones. Mantener la información al día facilita la comunicación con el organismo y reduce la posibilidad de inconvenientes en futuras gestiones.
Para quienes aún no tienen asignada una fecha de cobro, el calendario continuará desarrollándose durante las próximas semanas, siempre de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación. Antes de concurrir al banco o a una oficina de ANSES, la recomendación es confirmar la fecha correspondiente para evitar traslados innecesarios y ahorrar tiempo.