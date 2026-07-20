Lo que debía ser una noche de celebración por ganar el Mundial de fútbol por parte de España terminó con una tragedia en la localidad de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca.
Murió un adolescente de 13 años durante los festejos por el título de España
La celebración por la conquista del Mundial 2026 terminó en tragedia en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. Un adolescente de 13 años falleció y otras personas resultaron heridas cuando cedió parte de una fuente sobre la que se habían congregado decenas de personas para festejar.
Un adolescente de 13 años murió y al menos otras tres personas resultaron heridas luego de que colapsara parte de una fuente ubicada en la Glorieta del Árbol Gordo, uno de los puntos de reunión elegidos por los vecinos para celebrar el campeonato obtenido por la selección española.
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y es investigado por las autoridades para determinar las causas del derrumbe.
Cómo ocurrió el derrumbe durante los festejos
Según informó el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el incidente se produjo poco después de las 00.30 (hora local), cuando comenzaron a recibirse llamadas que alertaban sobre el colapso de parte de la estructura de la fuente y la presencia de personas atrapadas entre los escombros.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de medio centenar de personas se encontraba en el lugar celebrando la victoria de España cuando una parte de la construcción cedió. La víctima estaba sobre la fuente junto a otros jóvenes cuando una de las piedras de la estructura se desprendió y cayó sobre él.
Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Salamanca y personal sanitario del sistema de emergencias de Castilla y León (Sacyl). Los rescatistas trabajaron para retirar los bloques de piedra y asistir a las personas afectadas.
El adolescente fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas. Otras personas recibieron atención médica y al menos una de ellas debió ser hospitalizada. Además, se activó un equipo de apoyo psicológico para asistir a los familiares de la víctima.
Las autoridades locales iniciaron una investigación para establecer si el derrumbe fue consecuencia de la sobrecarga provocada por la cantidad de personas que se encontraban sobre la estructura o si existía algún problema previo en la construcción. Hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales.
Cuidados en celebraciones masivas
La muerte del adolescente provocó una profunda conmoción en Ciudad Rodrigo, una localidad de poco más de 12.000 habitantes situada al oeste de Salamanca. El Ayuntamiento expresó sus condolencias a la familia y decretó tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas permanecerán a media asta como muestra de duelo.
El episodio también volvió a poner el foco sobre los riesgos que pueden presentarse durante concentraciones masivas organizadas de manera espontánea tras eventos deportivos.
Especialistas en seguridad suelen recordar que monumentos, fuentes, esculturas y otras estructuras urbanas no están diseñados para soportar el peso simultáneo de decenas de personas. Subirse a estos elementos durante un festejo puede incrementar el riesgo de derrumbes, caídas o accidentes.
Ante convocatorias multitudinarias, las recomendaciones habituales incluyen permanecer en zonas habilitadas para el público, respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad, evitar trepar a monumentos o mobiliario urbano y prestar especial atención cuando participan niños y adolescentes.
En caso de asistir con menores, también se aconseja acordar previamente un punto de encuentro, mantenerlos siempre acompañados y alejarse de sectores donde se registren aglomeraciones excesivas.
El fallecimiento del adolescente en Ciudad Rodrigo se produjo en una jornada en la que distintas ciudades españolas celebraron la conquista del Mundial. Si bien la mayoría de los festejos transcurrió sin mayores inconvenientes, también se registraron incidentes, heridos y detenciones en otros puntos del país.