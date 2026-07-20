Mundial 2026

Murió un adolescente de 13 años durante los festejos por el título de España

La celebración por la conquista del Mundial 2026 terminó en tragedia en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. Un adolescente de 13 años falleció y otras personas resultaron heridas cuando cedió parte de una fuente sobre la que se habían congregado decenas de personas para festejar.