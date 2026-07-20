Tres hombres fueron aprehendidos y un efectivo policial resultó herido durante los incidentes registrados en la noche del domingo, en el marco de los festejos por el subcampeonato obtenido por la Selección Argentina. Los episodios ocurrieron mientras se desarrollaba un amplio operativo preventivo desplegado por la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.
Tres aprehendidos y un policía herido empañaron los festejos en Santa Fe
Los incidentes se registraron en la capital provincial durante el operativo de seguridad dispuesto para prevenir disturbios tras el partido. Dos hombres fueron detenidos en la zona de Pedro Vittori y Castellanos y un tercero en República de Siria al 3700.
El dispositivo de seguridad se concentró principalmente en la intersección de bulevar Pellegrini y Rivadavia, donde habitualmente se reúnen los simpatizantes tras los partidos del seleccionado nacional.
Del operativo participaron alrededor de 120 efectivos de la Unidad Regional I, la Policía de Acción Táctica (PAT), la Agrupación de Orden Público y Bomberos Zapadores, con el apoyo de motos, camionetas y un minibús.
Piedras y botellas
Los incidentes de mayor magnitud se produjeron alrededor de las 23.30 en inmediaciones de Pedro Vittori y Castellanos, detrás de El Molino Fábrica Cultural.
De acuerdo con la información oficial suministrada por el Ministerio de Seguridad, mientras los grupos de control de disturbios del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), la Dirección General de Policía de Acción Táctica (PAT) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) se preparaban para realizar un barrido preventivo, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y botellas contra los uniformados.
Ante la continuidad de las agresiones, los jefes del operativo ordenaron aplicar el protocolo de uso progresivo de la fuerza. Para dispersar a un grupo de inadaptados se utilizaron proyectiles de baja letalidad del sistema BIRNA —con munición monoposta de agresivo químico y kinetic— y escopetas calibre 12/70 con cartuchos de postas de goma, efectuándose disparos hacia una zona segura.
Como consecuencia de los ataques, un efectivo del Cuerpo Guardia de Infantería sufrió una lesión en una pierna al ser alcanzado por un elemento contundente.
Los detenidos
Durante esos disturbios fueron aprehendidos dos hombres, de 29 y 46 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
En paralelo, personal de la Brigada Motorizada concretó una tercera detención en República de Siria al 3700. Se trata de un hombre de 33 años, acusado de arrojar un elemento contundente contra un patrullero policial, hecho por el que fue identificado por los delitos de resistencia a la autoridad y daño.
Según informaron fuentes oficiales, una vez controlada la situación los grupos que protagonizaban los disturbios se dispersaron y el operativo preventivo concluyó sin nuevos incidentes de consideración.
Los incidentes se produjeron una vez finalizada la final del Mundial de Estados Unidos 2026, en la que la Selección Argentina cayó 1 a 0 frente a España.
Como ocurre habitualmente tras los encuentros del combinado nacional, cientos de personas se concentraron en la zona de bulevar Pellegrini y Rivadavia para celebrar o acompañar el desenlace del partido, aunque en esta oportunidad los festejos derivaron en disturbios que obligaron a la intervención policial.