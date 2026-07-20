El entrenador Rubén Magnano, artífice de la histórica conquista de la medalla de oro con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, fue el protagonista de una multitudinaria charla abierta en el Cine Teatro Español de Vera, donde compartió experiencias, reflexiones y enseñanzas sobre liderazgo, trabajo en equipo y formación deportiva.
Rubén Magnano dejó un mensaje de liderazgo, trabajo en equipo y superación en Vera
La actividad formó parte del 2º Campus de Básquetbol organizado por el Círculo Recreativo, bajo el lema "Por la Vida Jugando con el Corazón", una iniciativa que se enmarca en una campaña nacional destinada a promover hábitos saludables y concientizar sobre la prevención del cáncer a través del deporte.
La presencia de uno de los entrenadores más prestigiosos de la historia del básquet argentino generó una enorme expectativa. La sala lució colmada y el técnico recibió permanentes muestras de afecto y reconocimiento por parte de vecinos, deportistas, entrenadores y dirigentes de toda la región.
Reconocimientos antes de la conferencia
Antes de iniciar su exposición, Magnano fue distinguido por las autoridades locales con declaraciones de interés que destacaron su trayectoria y el aporte realizado al deporte argentino. Participaron de ese reconocimiento la intendente Paula Mitre, el senador Osvaldo Sosa y el diputado Sergio Rojas.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el recibimiento brindado por Juan "Juanchy" Bergel, impulsor del campus, quien no pudo ocultar su emoción al agradecer la presencia del entrenador.
"Gracias por permitirme cumplir el sueño de ser jugador de básquet en un destacado nivel", expresó Bergel durante la bienvenida.
Posteriormente, el presidente del Círculo Recreativo, Javier Saliva, junto al propio Bergel, entregaron a Magnano una camiseta oficial de la institución como reconocimiento por su visita, su destacada trayectoria y la humildad que lo caracteriza.
"El sueño olímpico, una consecuencia"
Luego de la proyección de un video que repasó los principales momentos de su carrera, Magnano comenzó la conferencia titulada "El sueño olímpico, una consecuencia", una exposición que cautivó al público desde el inicio hasta el cierre.
Lejos de centrarse únicamente en los logros deportivos, el entrenador hizo foco en los procesos que permiten alcanzar grandes objetivos y dejó numerosas frases que invitaron a la reflexión.
Uno de los primeros conceptos que desarrolló estuvo relacionado con la importancia del lenguaje dentro de un equipo. "Hay que ser prolijo en el uso de ciertas expresiones, porque 'gané' no es lo mismo que 'perdimos'", sostuvo.
Para Magnano, los resultados son la consecuencia de una forma de trabajar y no un hecho aislado. "La consecuencia es el resultado de una actitud en un contexto invalorable que permite obtener resultados colectivos", afirmó.
El valor del club y del trabajo colectivo
A lo largo de la charla también reivindicó el papel que cumplen los clubes como espacios de formación humana y deportiva.
"Nunca un camino fácil nos lleva a un lugar importante", señaló al recordar que es en esas instituciones donde nacen los sueños y se construyen los valores que luego sostienen los grandes desafíos.
En esa misma línea dejó otra de las frases más celebradas de la noche: "Para tener algo que nunca tuvimos, tenemos que hacer algo que nunca hicimos".
Magnano insistió además en la necesidad de poner el talento individual al servicio del grupo. "Hay que ser humildemente inteligente para poner el talento de cada uno al servicio del equipo. Si el talento no se comparte, no sirve".
Asimismo, destacó que el liderazgo también implica actuar con coherencia, administrar correctamente los egos y generar un ambiente de equidad dentro del grupo. "Hay que tener la capacidad suficiente para actuar con equidad, estar en la misma sintonía y mirar siempre hacia adelante", remarcó.
Una experiencia que quedará en la memoria
La conferencia incluyó un espacio de intercambio con el público, donde asistentes de distintas edades pudieron realizar preguntas y dialogar con el entrenador sobre liderazgo, formación, competencia y valores.
El encuentro dejó una profunda impresión entre quienes participaron y se convirtió en uno de los acontecimientos deportivos e institucionales más importantes en la historia del Círculo Recreativo de Vera.
Más allá de los conceptos vinculados al básquet, Magnano transmitió un mensaje aplicable a cualquier ámbito de la vida: la importancia del esfuerzo, la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo como pilares para alcanzar objetivos colectivos. Su visita no solo enriqueció el Campus de Básquet, sino que también dejó una huella imborrable en la comunidad y en todos los amantes del deporte que tuvieron la oportunidad de escucharlo.