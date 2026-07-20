Las bajas temperaturas del invierno se hicieron sentir con fuerza este lunes en distintas regiones de la Argentina. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos ocho ciudades presentaron valores inferiores a los 0°C durante la mañana, entre las 7 y las 8.
El ranking de las ciudades más frías de Argentina: hubo registros de hasta -9,4°C
El Servicio Meteorológico Nacional informó las marcas térmicas más bajas de la jornada, con localidades patagónicas entre las más afectadas por la masa de aire polar.
La temperatura más baja se registró en Río Gallegos, Santa Cruz, donde el termómetro marcó -9,4°C, con una sensación térmica de -17,5°C y una humedad del 87%.
El segundo lugar fue para Esquel, Chubut, con -8,8°C y una humedad del 94%, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Río Grande, Tierra del Fuego, con -7,3°C, sensación térmica de -11,8°C y humedad del 86%.
El ranking
Entre las 7 y las 8 de este lunes, las diez localidades con las temperaturas más bajas fueron:
- Río Gallegos (Santa Cruz): -9,4°C y humedad del 87%
- Esquel (Chubut): -8,8°C y humedad del 94%
- Río Grande (Tierra del Fuego): -7,3°C y sensación térmica de -11,8°C
- El Calafate (Santa Cruz): -5,4°C y humedad del 95%
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -5,2°C y humedad del 81%
- Comodoro Rivadavia (Chubut): -1,4°C y humedad del 67%
- Chapelco (Neuquén): -1,2°C y humedad del 99%
- Trelew (Chubut): -0,8°C y humedad del 83%
- Viedma (Río Negro): 0,5°C y humedad del 92%
- Malargüe (Mendoza): 0,5°C y humedad del 97%
Cómo estará el clima en Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe, la jornada comenzó con temperaturas bajas, aunque sin registros bajo cero. Para este lunes se espera un día frío, con cielo nublado a parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 11°C y los 13°C, sin probabilidad significativa de lluvias.
Las condiciones estarán acompañadas por vientos suaves del sector sur y una elevada humedad, lo que podría incrementar la sensación de frío durante gran parte del día.
Las marcas térmicas registradas durante la mañana reflejan el avance de una masa de aire frío que afecta principalmente a la Patagonia y sectores del sur argentino. Mientras algunas ciudades tuvieron temperaturas extremas bajo cero, otras zonas del centro del país atravesaron jornadas frías con nubosidad y baja amplitud térmica.