Si tenés que salir a trabajar, estudiar o hacer trámites, esta guía reúne en un solo lugar toda la información útil del día. En menos de cinco minutos vas a conocer cómo estará el tiempo, qué calles permanecen cortadas, dónde habrá interrupciones del servicio eléctrico y qué prestaciones se pagan este lunes.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 20 de julio
El clima, el estado del tránsito, los cortes de luz, las obras, quién cobra hoy en ANSES y toda la información de servicio para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe.
Clima: un lunes fresco, gris y con probabilidad de lloviznas
La semana comenzó con condiciones típicamente invernales en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con abundante nubosidad, ambiente fresco y algunas precipitaciones débiles durante buena parte del día.
A las primeras horas de la mañana la ciudad registra:
Temperatura: 11,9°C
Estado del cielo: cubierto
Humedad: 92%
Presión: 1006,1 hPa
Viento: sur a 17 km/h
Visibilidad: 12 kilómetros
Para este lunes se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 16°C.
Durante la mañana y la tarde podrían registrarse lloviznas, mientras que hacia la noche existe la posibilidad de lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40% durante toda la jornada.
El viento continuará soplando del sector sur entre 13 y 22 km/h y rotará al sudeste por la noche.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí.
Además del ambiente fresco, la elevada humedad y el cielo cubierto harán que la sensación térmica resulte inferior a la temperatura registrada. También es recomendable llevar paraguas o piloto liviano ante la posibilidad de lloviznas.
Tránsito: precaución por obras y desvíos en distintos sectores
La circulación es normal en los principales accesos al área metropolitana, aunque existen numerosos cortes y reducciones de calzada por trabajos de ASSA y obras municipales.
Cortes de tránsito
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent.
Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo.
Acceso a Doctor Zavalla desde Santo Tomé.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras.
Alejandro Greca, en barrio El Pozo.
9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert.
Reducciones de calzada
Francia y Bulevar Pellegrini.
Entre Ríos entre 1º de Mayo y 4 de Enero.
Urquiza y Bulevar Pellegrini.
25 de Mayo y General López.
Santiago de Chile entre Mosconi y Moreno.
También continúan los desvíos en varias líneas de colectivos debido a estas intervenciones.
Recomendaciones
Si viajás hacia Santo Tomé, utilizá avenidas alternativas debido al corte en el acceso por Doctor Zavalla.
Si ingresás al centro, calculá algunos minutos extra por las obras de ASSA.
Si circulás en colectivo, verificá posibles modificaciones en los recorridos.
Cortes de luz programados
La Empresa Provincial de la Energía informó interrupciones programadas durante este lunes.
De 7:30 a 9:30: Santiago del Estero, Suipacha, 1° de Mayo y Urquiza
De 7:30 a 10:30: Santiago del Estero, Suipacha,25 de Mayo y 9 de Julio
De 8:00 a 12:00: Espinoza,Gobernador Freyre, Aristóbulo del Valle y Quiroga
De 10:00 a 12:00: Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Regimiento 12 de Infantería y 9 de Julio
De 10:00 a 13:00: La Pampa, Callejón Roca, Boulevard Irigoyen y Servando Bayo
Recomendación
Si vivís en alguno de estos sectores, desenchufá los electrodomésticos sensibles y cargá previamente celulares o notebooks.
ANSES: quién cobra este lunes 20 de julio
Hoy cobran quienes tengan DNI finalizado en 7.
El calendario incluye:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.
Asignación Universal por Hijo (AUH).
Tarjeta Alimentar.
Asignación Familiar por Hijo.
Los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias y billeteras virtuales declaradas.
También puede interesarte
Durante la jornada también conviene mantenerse informado sobre:
Estado de las rutas provinciales y nacionales.
Posibles modificaciones en el transporte público.
Nuevos avisos del Servicio Meteorológico Nacional.
Obras de ASSA y Municipalidad.
Información de organismos provinciales.
Antes de salir
✔ Clima
Llevá abrigo y un paraguas por posibles lloviznas.
✔ Tránsito
Salí con algunos minutos de anticipación si debés ingresar al centro o cruzar sectores con obras.
✔ Cortes de luz
Verificá si tu barrio está incluido en los trabajos programados.
✔ Agua
Podrían registrarse bajas de presión cerca de las zonas donde trabaja ASSA.
✔ ANSES
Cobran hoy los beneficiarios con DNI terminado en 7.
✔ PAMI
Los servicios funcionan con normalidad.
✔ Qué llevar
Abrigo.
Paraguas.
Celular con batería.
Tarjeta SUBE cargada.
✔ Qué evitar
Circular por calles con cortes sin consultar previamente los desvíos.
Dejar electrodomésticos conectados durante los horarios de cortes programados.
✔ Recomendación del día
Antes de salir de casa consultá el estado del tiempo y del tránsito. Las lloviznas y las obras en distintos puntos de la ciudad pueden generar demoras, por lo que salir con algunos minutos de anticipación ayudará a evitar contratiempos.