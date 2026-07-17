Santa Fe ciudad

Pullaro anunció 17 nuevas viviendas para UPCN durante el acto de Parque Norte II

El mandatario provincial acompañó a Jorge Molina en la apertura del complejo habitacional de avenida Peñaloza, una obra que permitió a 68 familias acceder a su hogar y que forma parte de un plan que suma nuevos desarrollos, entre ellos el proyecto Setúbal destinado a afiliados del gremio.