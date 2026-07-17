La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe inauguró el Edificio Parque Norte II, un complejo habitacional que permitirá que 68 familias de empleados públicos accedan a su casa propia.
Pullaro anunció 17 nuevas viviendas para UPCN durante el acto de Parque Norte II
El mandatario provincial acompañó a Jorge Molina en la apertura del complejo habitacional de avenida Peñaloza, una obra que permitió a 68 familias acceder a su hogar y que forma parte de un plan que suma nuevos desarrollos, entre ellos el proyecto Setúbal destinado a afiliados del gremio.
El acto se realizó este viernes en el predio ubicado en avenida Peñaloza 9266 y contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el secretario general de UPCN Santa Fe, Jorge Molina; el titular del Consejo Directivo Nacional del gremio, Andrés Rodríguez; además de autoridades provinciales y municipales.
El nuevo edificio forma parte del plan habitacional que UPCN desarrolla para sus afiliados y se suma a las distintas iniciativas impulsadas por la organización para facilitar el acceso a la vivienda.
El valor de la vivienda propia
Durante la inauguración, el gobernador Maximiliano Pullaro resaltó la importancia de que las familias trabajadoras puedan acceder a una vivienda y vinculó el logro con una administración eficiente de los recursos públicos.
“Esto es una demostración que cuando se administra bien las cosas llegan. Y hoy muchas familias de este gremio que tanto se esfuerza para mejorar la provincia de Santa Fe, van a tener su vivienda propia”, expresó.
El mandatario provincial destacó el impacto que tiene contar con una casa propia para las familias y sostuvo: “Cuando uno logra su vivienda propia, realmente logra un objetivo importantísimo, porque ahí es donde van a pasar la mayor parte del tiempo las familias”.
Además, Pullaro señaló que la zona donde está ubicado el complejo atraviesa un proceso de transformación con nuevas obras de infraestructura. “Esta zona está cambiando, está quedando hermosa, realmente. Aquí estamos haciendo una inversión conjuntamente con el Gobierno Municipal muy linda de esta avenida”, afirmó.
En ese marco, anunció la asignación de nuevas viviendas para afiliados de UPCN. “En un mes y medio, van a poder asignarle 17 viviendas más”, indicó, al referirse al plan habitacional de la Setúbal, agregando que que habrá más oportunidades vinculadas a futuras obras provinciales. “Es un gusto trabajar para fortalecer el Estado y mejorar todos los días la provincia invencible de Santa Fe”, cerró.
Trabajo colectivo detrás del proyecto
Por su parte, el secretario general de UPCN Santa Fe, Jorge Molina, puso en valor el esfuerzo de toda la organización sindical para concretar el proyecto habitacional. “Estamos acá en este gran edificio, pero también vamos a estar entregando cinco casas dignas a cinco compañeros que se van a transformar en propietarios”, señaló.
Molina remarcó que la construcción de viviendas es parte de un trabajo colectivo y no de un sector específico del gremio. “Un compromiso que no es solo de una comisión directiva, no es solo de los miles de delegados que tenemos, sino del gremio entero que con unidad, solidaridad y organización lleva adelante sus objetivos”, afirmó.
Durante su discurso, también hizo referencia al inicio de las negociaciones paritarias para el segundo semestre y destacó la convocatoria del Gobierno provincial. “Al día siguiente que se conoció el índice del IPC, nos convocó a la reunión de paritaria para discutir el segundo semestre”, manifestó.
Además, valoró la continuidad institucional de la provincia y mencionó como ejemplo distintas obras que atravesaron gestiones de diferentes gobernadores. “Eso marca la solidez institucional, la calidad institucional que tiene nuestra provincia y lo cual nos hace sentir realmente orgullosos”, sostuvo.
Plan habitacional
Parque Norte II está ubicado en un predio de 8 hectáreas urbanizado por UPCN, que cuenta con servicios, espacios recreativos y sectores comunes para los vecinos.
El nuevo edificio se suma a Parque Norte I, entregado en 2022, donde actualmente viven 69 familias. A su vez, el gremio continúa avanzando con nuevas etapas del proyecto: Parque Norte III, que contempla 88 departamentos, y Parque Norte IV, con otros 67 departamentos.
Desde UPCN destacaron que estas obras representan una política habitacional sostenida orientada a acompañar a los empleados públicos y sus familias, ampliando el rol del gremio más allá de la representación laboral.
Con la entrega de las nuevas unidades habitacionales, decenas de familias iniciaron una nueva etapa con la posibilidad de contar con un hogar propio, fruto de un proceso de planificación y trabajo conjunto.