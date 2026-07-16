La Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Santa Fe, inaugura el viernes 17 de julio, a las 10 horas, el Edificio Parque Norte II, Av. Peñaloza 9266, un nuevo complejo habitacional que permitirá que 68 familias de empleados públicos accedan a su vivienda propia.
UPCN inaugura Parque Norte II y entrega 68 nuevas viviendas a familias de empleados públicos
Con la entrega de nuevas viviendas, UPCN avanza en su plan de urbanización, brindando seguridad y bienestar a familias de empleados públicos en Santa Fe.
El acto contará con la presencia del Secretario General de UPCN Santa Fe, Jorge Molina, el Secretario General del Consejo Directivo Nacional de UPCN, Andrés Rodríguez; integrantes del Consejo Directivo Nacional y autoridades provinciales y municipales.
La inauguración de Parque Norte II representa un nuevo hito en la política habitacional que UPCN Santa Fe desarrolla de manera sostenida, transformando el esfuerzo colectivo y la gestión gremial en soluciones concretas que mejoran la calidad de vida de los empleados públicos y sus familias.
El Complejo está ubicado en un predio de 8 hectáreas, exclusivas para afiliados a UPCN Santa Fe. En el año 2022, se hizo entrega del Edificio Parque Norte I, donde viven 69 familias en departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, con sus respectivas cocheras.
El predio fue urbanizado por el gremio, incluyendo: parquización, luz, agua, gas, cloacas, pavimentación de calles, alumbrado público, desagües pluviales, cocheras, y un espacio recreativo que incluye asadores, fogón, juegos infantiles, y deportivos.
Y los desafíos continúan: ya se encuentra avanzada la construcción de Parque Norte III, que prevé la entrega de 88 departamentos. El continúa con la construcción de Parque Norte IV, un nuevo edificio de 67 departamentos.
Con la entrega de las llaves de cada uno de los 68 departamentos de Parque Norte II, hay una historia, años de trabajo, proyectos y familias que comienzan una nueva etapa. Porque una vivienda es mucho más que una construcción: es tranquilidad, seguridad, pertenencia y futuro.
Con Parque Norte II, UPCN reafirma una vez más su compromiso con el acceso a la vivienda propia y con una concepción de la acción gremial que trasciende la defensa de los derechos laborales para acompañar integralmente la vida de los empleados públicos.
UPCN cuenta con diferentes planes para acceder a la vivienda propia en toda la provincia, y el requisito es ser empleado público y afiliado a la entidad gremial.