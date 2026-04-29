El Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe fue escenario de un acto de reconocimiento organizado por UPCN, con el objetivo de poner en valor el trabajo sostenido del personal de salud durante la pandemia, uno de los períodos más complejos de la historia reciente.
UPCN homenajeó a trabajadores del Hospital Cullen a 2240 días de la pandemia
El acto reunió a personal de salud, autoridades y representantes municipales en un espacio de reconocimiento al esfuerzo sostenido durante uno de los períodos más exigentes.
La actividad reunió a trabajadores del hospital, autoridades de la institución y representantes del municipio, entre ellos el intendente Juan Pablo Poletti y la subsecretaria de Salud. El encuentro se desarrolló en el patio central del hospital y buscó generar un espacio de reflexión y reconocimiento, en un contexto donde, según señalaron desde el gremio, predominan las dificultades cotidianas.
Homenaje
Luciano García, integrante de la comisión directiva de UPCN, destacó la importancia de este tipo de iniciativas en medio de la exigencia diaria. “En realidad uno en la vorágine diaria lo que vemos los trabajadores hospitalarios son más malas que otra cosa, entonces desde UPCN creemos importantísimo fortalecer este acompañamiento”, expresó.
En ese sentido, remarcó que el acto también se vinculó con el Día del Trabajador, al poner en primer plano los derechos laborales. “Queríamos dejar plasmado la relevancia de un primero de mayo y marcar un precedente, que sepan que desde UPCN siempre vamos a bregar por los derechos de los trabajadores”, sostuvo.
El impacto de la pandemia
Durante su intervención, García recordó el contexto que atravesó el sistema de salud durante la pandemia y cómo eso transformó la dinámica laboral. “La pandemia fue un momento complicado para todos, pero quedó evidenciado de qué estamos hechos los trabajadores de la salud”, afirmó.
También señaló que se trató de una etapa de reorganización constante: “Era una situación de incertidumbre para todos, surgieron bajas de compañeros que estaban imposibilitados de trabajar, se dio ingreso a nuevos compañeros y se armaron equipos interdisciplinarios, fue un comenzar para todos, aprender desde cero prácticamente”.
Actualmente, el Hospital Cullen cuenta con alrededor de 2800 trabajadores entre profesionales, personal administrativo, mantenimiento y servicios generales. Además, se articula con una red de centros de salud que permite sostener una atención diaria que oscila entre 4500 y 6000 pacientes.
Vínculos fortalecidos
Uno de los ejes centrales del acto fue destacar cómo la pandemia reforzó los lazos entre los trabajadores. “La pandemia afianzó vínculos y encontramos palabras de aliento en compañeros que no lo esperábamos, ahí se demostró de qué está hecho el empleado estatal”, señaló García.
En ese marco, explicó que la iniciativa surgió desde el propio cuerpo de delegados: “Surgió la necesidad de decir, tenemos que dejar algo implícito, algo que marque un precedente”. La propuesta fue bien recibida por las autoridades del hospital, que cedieron el espacio para su realización.
Finalmente, el dirigente remarcó el valor simbólico del encuentro en un entorno atravesado por situaciones complejas. “Por lo general son más las pálidas que recibimos, tenemos pacientes internados, familias atravesando momentos difíciles, y la verdad que darle esto creo que es una caricia al alma”, concluyó.