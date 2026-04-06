Las capacitaciones son dictadas por UPCN a través de la Secretaría de Formación Profesional, son gratuitas para afiliados y su grupo familiar y, además, otorgan puntaje para la carrera administrativa, lo que las convierte en una herramienta muy importante para el desarrollo laboral y profesional de los trabajadores.
UPCN lanzó nuevos cursos de Inteligencia Artificial orientados al sector público
En el marco de los cambios tecnológicos y la transformación digital que atraviesa el mundo laboral y la gestión del Estado, UPCN Santa Fe presentó una nueva oferta de cursos de formación en Inteligencia Artificial orientados al sector público.
El objetivo de esta propuesta es brindar herramientas concretas que permitan incorporar nuevas tecnologías, mejorar la productividad, optimizar tareas administrativas y fortalecer la calidad del servicio que el Estado brinda a la ciudadanía.
La nueva propuesta formativa se implementa a través de la educación a distancia a través de la Plataforma Educativa a distancia del sindicato, e incluye cursos como Introducción a la Inteligencia Artificial, Redacción Administrativa con Inteligencia Artificial, Microsoft Word en el Sector Público e Introducción al Gobierno Digital, todos orientados a fortalecer las capacidades de los trabajadores en el marco de un Estado que avanza hacia la modernización y la digitalización.
Desde UPCN destacaron que la capacitación continua es una herramienta fundamental para el crecimiento profesional de los trabajadores y para la construcción de un Estado más eficiente, moderno y cercano a la comunidad.
Capacitarse en nuevas tecnologías no es solo aprender nuevas herramientas, sino también prepararse para los cambios que ya están transformando el mundo laboral y el funcionamiento del Estado.