Ya están abiertas las inscripciones para la colonia de vacaciones de UPCN
Con fecha de inicio confirmada el 15 de diciembre, los afiliados ya pueden asegurar su cupo para que los más chicos disfruten de diversas actividades en Club de Campo “Alberto Maguid” ubicado en Colastiné Norte.
Las inscripciones para la colonia de vacaciones de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en Santa Fe ya están abiertas. La temporada de verano arrancará el 15 de diciembre y se desarrollará, como es habitual, en el Club de Campo "Alberto Maguid" de Colastiné Norte, brindando un espacio de recreación y aprendizaje para los hijos de los afiliados.
La propuesta está dirigida a niños y niñas a partir de los 4 y hasta los 12 años. La secretaria de Acción Social y Turismo de UPCN, Patricia Gutiérrez, destacó que el objetivo es que los papás puedan seguir trabajando y tengan un lugar seguro para dejar a sus hijos una vez finalizado el ciclo lectivo. La capacidad de la colonia se mantiene en un margen de entre 240 y 300 colonos.
Prioridad al conocimiento del agua y actividades lúdicas
En cuanto a las actividades, Gutiérrez remarcó que el enfoque principal está puesto en la seguridad y el desarrollo de los chicos. "Nosotros tenemos desde el aprendizaje de compartir, de jugar, hasta toda la cuestión motriz y algo muy importante que es el conocimiento del agua", explicó la secretaria.
Teniendo en cuenta que "Santa Fe es una ciudad rodeada de agua,se considera fundamental que los niños tengan una idea de saber nadar o desenvolverse en el agua", dice Gutiérrez. Además de esto, se ofrecen talleres creativos que no se suspenden por lluvia, asegurando la diversión en cualquier condición climática.
Para comodidad de los afiliados, UPCN continuará brindando el servicio de traslado sin costo adicional. Los niños son recibidos en la sede gremial, la Sala Cultural Rivadavia 2513, donde están los profesores.
Recepción en sede: a partir de las 7:00 de la mañana.
Salida al Club de Campo: 8:00 de la mañana.
Regreso a sede: 12:50 del mediodía.
En la colonia priorizan desde compartir y jugar, hasta toda la cuestión motriz y el conocimiento del agua.
Inscripciones abiertas y facilidades de pago
Las inscripciones ya comenzaron y se mantendrán abiertas hasta el día del inicio, el 15 de diciembre. Los afiliados tienen dos opciones para completar el trámite: pueden hacerlo cómodamente desde la página web de UPCN o de forma presencial en la sede gremial (Rivadavia 2515) de lunes a viernes 7 a 13 y de 17 a 20.
Respecto al costo, la dirigente sindical hizo hincapié en las facilidades que ofrece el gremio. El pago se puede realizar hasta en cinco cuotas, y la mutual del sindicato ofrece la posibilidad de financiarlo hasta en 12 pagos.
La colonia se desarrollará, como es habitual, en el Club de Campo "Alberto Maguid" de Colastiné Norte.
El paquete que se abona incluye:
Remera.
Gorro de agua.
Piluso para el sol.
Mochila.
Los colonos solo deberán traer su colación y lo que necesiten para su día en la colonia. Además, la institución cuenta con un buffet con la opción de transferencia, facilitando todo lo necesario para las familias.
