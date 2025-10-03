UPCN entregó once viviendas a afiliados de San Cristóbal

Una gran emoción se vivió en la mañana de este jueves, en lo que fue la inauguración y la entrega de viviendas de UPCN. En el acto, desde el gremio anunciaron que continuarán con el proyecto de construcción de viviendas.
Con estas, ya son 45 las familias que recibieron las llaves de su vivienda propia en la ciudad y 81 en total en el departamento. La construcción se realizó sobre diez lotes donados por el municipio, con el compromiso de donar seis lotes más para continuar construyendo.
Tal como estaba programado, este jueves se llevó a cabo el tradicional corte de cintas y la entrega de 11 unidades habitacionales a afiliados sancristobalenses. Con estas, ya son 45 las familias que recibieron las llaves de su vivienda propia en la ciudad y 81 en total en el departamento San Cristóbal.
UPCN es el gremio que representa a los empleados públicos, en este caso a los trabajadores de la provincia de Santa Fe y la construcción de viviendas es un proyecto que se realiza hace muchos años. Cada una de las casas entregadas representa mucho más que ladrillos y cemento, sino que es el comienzo de una nueva historia, el fruto de la solidaridad organizada y el reflejo del compromiso de UPCN con el bienestar de sus afiliados.
Con la presencia del Secretario General Jorge Molina, del Delegado Zonal Hugo Fernandez, el Intendente Marcelo Andreychuk, concejales, junto a autoridades locales de la actual gestión y de la anterior, y personal del gremio cumplieron con el objetivo de entregar las viviendas. La construcción se realizó sobre diez lotes donados por el municipio, con el compromiso de donar seis lotes más para continuar construyendo. Vale aclarar que una es en lote propio.
"Se imaginan la alegría y emoción que tengo en estos momentos, agradecer a Horacio Rigo y a Marcelo Andreychuk que con solidaridad lograron que esto sea realidad, también a los concejales, no es más que trabajar por el bien común, en este caso de los trabajadores adjudicados. Queremos llegar a las 100 casas, es nuestra función y hoy es un derecho constitucional el acceso a la vivienda. UPCN hace tiempo viene trabajando con responsabilidad y seriedad en toda la provincia, donde hay un empleado público tenemos un compromiso integral de protección y acompañar las familias. En tiempos tan duros en lo económico, los aumentos salariales que van de la mano de la inflación, la estructura económica de este pais ha cambiado, los servicios han aumentado exponencialmente, el transporte ha aumentado en forma desproporcionada, el combustible está liberado y eso afecta el salario de nuestros trabajadores. Hoy siento una gran alegria que once familias se hayan transformado en propietarios gracias a la confianza en su gremio, no más alquileres, no más mudanzas, no vivir hacinados con otros familiares sino con la dignidad de tener un hogar propio para su familia", fueron las palabras de Jorge Molina, previo al corte de cintas.
Fueron once las nuevas unidades habitacionales entregadas y están ubicadas en calle Almirante Brown y Papa Francisco. Las viviendas cuentan con cocina, baño, comedor, seis son de tres dormitorios y cuatro de dos dormitorios. Están pintadas de blanco en su interior, amarillo en el exterior y tiene aberturas de aluminio blancas.
-José Almirón (Hogar de Adultos Mayores ALMA)
-Carina Carrizo (Samco San Cristóbal)
-Zulema Coronel (Igualdad y Desarrollo Humano)
-Melisa Lastra (Hogar de Adultos Mayores ALMA)
-Roberto Roldan (Escuela N° 8141)
-Laura Vieira (Escuela N° 6042)
-Evelin Cañete (Samco San Cristóbal)
-Eliana Galeano (Escuela N° 474)
-Monica Retamoso (Escuela N° 411)
-Agustina Villaruel (Samco San Cristóbal)
Terreno propio: Ivana Torres (Hogar de Adultos Mayores ALMA)
"Muy feliz estoy, esto significa para mi un nuevo comienzo, dejar hijos mayores ya para que se encaminen y darle a los más chicos más espacio, tranquilidad, estar cerca de la escuela. Trabajo en el Hogar Alma, una residencia de adultos mayores y hace mucho que lo conozco a Hugo y que estoy con ellos. Es un lujo esto, a lo que está acostumbrado uno, estar de prestado, que te dan un espacio es muy diferente a tener lo propio", expresó José Almirón.
