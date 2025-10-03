Inauguración de las nuevas unidades habitacionales

UPCN entregó once viviendas a afiliados de San Cristóbal

Con estas, ya son 45 las familias que recibieron las llaves de su vivienda propia en la ciudad y 81 en total en el departamento. La construcción se realizó sobre diez lotes donados por el municipio, con el compromiso de donar seis lotes más para continuar construyendo.