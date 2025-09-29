UPCN reclama un llamado a inscripción y examen complementario para Asistentes Escolares
UPCN Santa Fe elevó un pedido urgente al ministro José Goity que permita cubrir cargos de Asistentes Escolares ante la falta de personal en numerosas instituciones educativas de la provincia.
Reclamo gremial para garantizar el funcionamiento del sistema educativo.
15:53
UPCN Santa Fe presentó una nota formal al Ministro de Educación, Prof. José Goity, solicitando de manera urgente que se disponga un nuevo llamado a inscripciones y examen complementario para cubrir cargos de Asistentes Escolares en distintas localidades de la provincia.
Desde nuestra entidad gremial remarcamos que numerosas escuelas han agotado los escalafones vigentes del régimen de suplencias, sin contar con personal disponible para cubrir las necesidades de funcionamiento. A esto se suma que el llamado correspondiente al año 2023 nunca llegó a concretarse, lo que genera un vacío aún mayor en la cobertura de cargos.
“Estamos a las puertas del mes de octubre, en el que habitualmente se realiza el llamado a inscripción, pero hasta el momento no hay novedades. Las escuelas necesitan con urgencia personal que garantice su normal desenvolvimiento”, señalaron desde la organización gremial.
Presentación formal de UPCN Santa Fe en el Ministerio de Educación.
El pedido apunta a que el Ministerio arbitre los medios necesarios para garantizar el derecho al trabajo de los aspirantes y, al mismo tiempo, asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas de toda la provincia.
Escuelas provinciales enfrentan dificultades por falta de personal.
UPCN Santa Fe reitera así su compromiso de acompañar a los trabajadores y trabajadoras, velando por condiciones laborales dignas y por el sostenimiento del sistema educativo público.
