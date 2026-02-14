Ayuda escolar de UPCN Santa Fe: qué incluye el beneficio para el ciclo lectivo 2026
La iniciativa alcanzará a niños y adolescentes desde sala de cuatro hasta el nivel secundario, con indumentaria, calzado y materiales adaptados a cada etapa educativa y distribución directa en los lugares de trabajo de los afiliados.
UPCN Santa Fe inició la entrega de la ayuda escolar para el ciclo lectivo 2026.
UPCN Santa Fe puso en marcha una nueva edición de su programa de ayuda escolar para el ciclo lectivo 2026. La iniciativa incluye indumentaria, calzado y útiles escolares, con un sistema de inscripción y distribución que busca adaptarse a las necesidades reales de cada familia y garantizar igualdad de oportunidades.
Patricia Gutiérrez, referente de UPCN Santa Fe, destacó la continuidad del programa y el trabajo previo que implica cada entrega. “Todos los años estamos aportando a los trabajadores algo que es tan importante como el ciclo lectivo”, expresó. En ese sentido, remarcó que la organización trabaja de manera constante para que la ayuda llegue directamente al lugar de trabajo de cada afiliado.
Según explicó, la asistencia se mantiene de forma ininterrumpida y se ajusta a cada nuevo ciclo escolar. “El kit llega a partir de sala de cuatro hasta terminar el secundario”, señaló.
Qué incluyela ayuda escolar 2026
La ayuda escolar de este año incorpora zapatillas de lona blanca, un elemento clave para las familias. “Son las que exigen los colegios. Antes de entregar siempre hacemos un estudio, le preguntamos al Ministerio de Educación qué es lo que se necesita”, explicó Gutiérrez.
Además, se suman buzos deportivos azules con mejoras respecto a años anteriores. “Este año los mejoramos porque tienen capucha y puño, algo que los papás venían pidiendo, porque es importante para los chicos cuando hace frío”, detalló. A esto se agregan útiles escolares diferenciados según el nivel educativo, desde el nivel inicial hasta la secundaria, en función de las necesidades de cada etapa.
Inscripción, talles y entrega
El proceso de inscripción se realiza de manera digital y se habilita cada septiembre. “Te damos todo un mes para que puedas acceder a la inscripción. Cada afiliado titular va renovando año a año, porque algunos comienzan sala de cuatro y otros pasan a la secundaria”, explicó Gutiérrez, quien también subrayó que el sistema se mejora de forma permanente.
La distribución se realiza de forma directa en los lugares de trabajo de los afiliados.
Uno de los cambios administrativos de este año apunta a los afiliados que cambian de repartición. “Los compañeros migran de Ministerio, entonces mejoramos el sistema para que puedan indicar dónde quieren recibir su ayuda escolar, y así les llega exactamente al lugar donde están trabajando”, indicó.
En cuanto a los talles, Gutiérrez explicó el cuidado puesto en cada detalle. “Si vos pediste número 37, nosotros probamos el calzado para asegurarnos de que sea realmente ese talle. Así es como hacemos para que le llegue el talle perfecto al afiliado”, afirmó.
Igualdad de oportunidades
La ayuda escolar se entrega por cada hijo del afiliado, sin límite. “Esto es por hijos, tengas uno o tengas once. Hemos tenido casos de hasta 13 hijos y siempre es por igualdad de oportunidades, a todos les damos lo mismo”, sostuvo Gutiérrez.
La cobertura alcanza a todo el territorio provincial. “Esto ocurre a lo largo y ancho de la provincia, en la escuela más remota, en la isla, donde sea. La ayuda escolar te llega a tu lugar de trabajo, es personificada y llega a las manos del afiliado titular”, remarcó.
Finalmente, la referente subrayó el valor del programa en el contexto económico actual. “UPCN no solo discute políticas salariales en paritarias, también aporta con esto. Con los costos que se viven hoy, esta ayuda es importantísima y además vamos avanzando año a año en la entrega temprana”, concluyó.