Cultura y fútbol en Santa Fe

“El Alma de los Clubes”: una muestra fotográfica de AFA llega a UPCN Santa Fe

La Sala Cultural de UPCN inaugurará este viernes una exposición que reúne imágenes de 27 clubes del fútbol argentino. La propuesta celebra los 25 años del Área Cultura de AFA y busca retratar la identidad, la historia y la pasión de los hinchas a través de la fotografía.