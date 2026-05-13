La pasión futbolera y el arte volverán a encontrarse en la ciudad de Santa Fe con la inauguración de la muestra fotográfica “El Alma de los Clubes”, una propuesta impulsada por el Área Cultura de AFA en el marco de su 25° aniversario.
“El Alma de los Clubes”: una muestra fotográfica de AFA llega a UPCN Santa Fe
La Sala Cultural de UPCN inaugurará este viernes una exposición que reúne imágenes de 27 clubes del fútbol argentino. La propuesta celebra los 25 años del Área Cultura de AFA y busca retratar la identidad, la historia y la pasión de los hinchas a través de la fotografía.
La exposición abrirá sus puertas este viernes 15 de mayo a las 19 en la Sala Cultural de UPCN Santa Fe, ubicada en la intersección de Rivadavia y Tucumán, y podrá visitarse de manera gratuita hasta el 30 de mayo.
La iniciativa reúne fotografías de 27 clubes de distintas categorías del fútbol argentino y propone un recorrido visual por las identidades, historias y sentimientos que atraviesan a cada institución deportiva.
“Lo que se quiere mostrar es cómo sienten los hinchas a sus equipos, la identidad de cada club y todo aquello que representa más allá del resultado de un partido”, explicó Roberto Francucci, secretario de Cultura de UPCN Santa Fe.
Tres imágenes por club
La muestra incluirá tres fotografías por cada institución participante, conformando una exposición de gran tamaño que ocupará buena parte de la sala cultural.
Participarán clubes históricos y populares como Boca Juniors, River Plate, Racing Club, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Huracán, Platense y Chacarita Juniors, entre otros.
También tendrán presencia los equipos santafesinos Colón y Unión, junto a instituciones de distintas divisionales como Acassuso, Sacachispas, Deportivo Español, Comunicaciones, Yupanqui y Juventud Antoniana de Salta.
Según detalló Francucci, las imágenes fueron seleccionadas por cada club para representar “su esencia, sus colores y su pertenencia”.
“Cada club tiene su historia, sus símbolos y su manera de vivir el fútbol. Esta muestra intenta reflejar justamente eso, la identidad colectiva que se construye alrededor de cada camiseta”, señaló.
Una mirada artística y social
La propuesta no se limita al universo futbolero. Desde la organización remarcaron que se trata también de una experiencia artística abierta a toda la comunidad.
“Más allá de que los futboleros seguramente la disfruten mucho, es una muestra artística. Las fotografías permiten descubrir aspectos culturales y sociales muy profundos vinculados a los clubes”, sostuvo Francucci.
En ese sentido, reflexionó sobre el rol social que cumplen las instituciones deportivas y las definió como espacios de pertenencia y construcción comunitaria.
“Los clubes también son una patria. Son lugares construidos a pulmón, con historia, con identidad y con gente orgullosa de formar parte”, expresó.
La exposición se realiza en un contexto donde vuelve a debatirse el modelo de gestión de los clubes argentinos y el valor de las asociaciones civiles deportivas.
Horarios y acceso
La muestra podrá recorrerse con entrada libre y gratuita desde el 15 hasta el 30 de mayo.
Los horarios confirmados son de lunes a viernes de 8 a 20 horas, mientras que los sábados habrá horarios especiales.
El acto inaugural será este viernes a las 19 y contará con la presencia de organizadores, referentes culturales y representantes de clubes participantes.