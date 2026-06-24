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Vacunación antigripal 2026: UPCN Santa Fe ofrece dosis gratuitas para afiliados y su grupo familiar

La iniciativa comienza este 24 de junio y alcanza a afiliados y a su grupo familiar directo a través de una red de más de 1.200 farmacias distribuidas en toda la provincia.

La campaña antigripal 2026 de UPCN comienza este 24 de junio en toda la provincia.La campaña antigripal 2026 de UPCN comienza este 24 de junio en toda la provincia.
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La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe pone en marcha este martes 24 de junio la campaña de vacunación antigripal 2026 destinada a sus afiliados y al grupo familiar directo, con cobertura gratuita en todo el territorio provincial.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la inmunización a través de una amplia red de farmacias adheridas distribuidas en distintas localidades santafesinas.

FARMACIALa vacunación se realiza exclusivamente en farmacias adheridas al programa.

La campaña se desarrolla exclusivamente en farmacias, una modalidad que permite ampliar la cobertura territorial y acercar el beneficio a los trabajadores estatales y sus familias, independientemente de su lugar de residencia.

Más de 1.200 farmacias en toda la provincia

Desde UPCN destacaron la importancia de la red de más de 1.200 farmacias adheridas para garantizar el acceso a la vacunación en cada punto de la provincia y evitar traslados o concentraciones en centros de salud específicos.

La extensa cobertura territorial permite que los afiliados puedan recibir la dosis en establecimientos cercanos a sus domicilios, agilizando el proceso y facilitando el acceso al beneficio.

Para vacunarse, los beneficiarios deberán presentar el Documento Nacional de Identidad de cada persona que reciba la dosis.

Listado de Farmacias - UPCN by El Litoral

Una política de prevención

La entidad sindical señaló que esta acción forma parte de las políticas de prevención y cuidado de la salud que desarrolla de manera permanente en beneficio de sus afiliados y sus familias.

Asimismo, recordó que se encuentra disponible el listado completo de farmacias adheridas en toda la provincia para consultar los puntos habilitados para la aplicación de la vacuna.

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