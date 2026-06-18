Boletín Epidemiológico

Aumentan los casos de gripe en Argentina: la influenza ya alcanza una positividad del 45,6%

La circulación de influenza continúa en aumento en todo el país y desplazó ampliamente al resto de los virus respiratorios. Se advierte un incremento de las internaciones por cuadros graves y refuerza la importancia de la vacunación y las medidas de prevención.