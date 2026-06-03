La provincia de Santa Fe atraviesa una temporada de enfermedades respiratorias marcada por el crecimiento de la circulación de influenza A.
Gripe en Santa Fe: la influenza A concentra el 86% de los casos respiratorios
El último informe epidemiológico provincial confirmó un incremento de casos de influenza A durante 2026. El virus representa el 86% de las detecciones respiratorias recientes y las autoridades insisten en la vacunación para prevenir complicaciones graves.
Así lo revela el informe epidemiológico correspondiente a la Semana 20 de 2026, elaborado por el Ministerio de Salud provincial, que advierte sobre un aumento sostenido de casos y una mayor presencia del virus en comparación con el mismo período del año pasado.
La influenza A concentra la mayoría de los casos respiratorios
Los datos oficiales indican que entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 de este año se confirmaron 195 casos de influenza A en pacientes internados por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). El número representa un incremento respecto de 2025 y viene acompañado de un aumento en el porcentaje de positividad de las muestras analizadas, que pasó del 1,7% al 2,8%.
La tendencia se hizo más evidente durante las últimas tres semanas relevadas por el sistema de vigilancia sanitaria. Entre las semanas 18 y 20, la influenza A representó el 86% de todos los virus respiratorios positivos detectados en la provincia, consolidándose como el principal agente infeccioso de la temporada.
Los especialistas destacan que el aumento de circulación se adelantó respecto del año pasado. Mientras que en 2025 la actividad viral comenzó a crecer más cerca del invierno, en 2026 el incremento se observó desde semanas anteriores.
La situación provincial sigue la misma tendencia que se registra en el resto del país. A nivel nacional, el 91% de las muestras de influenza tipificadas durante 2026 correspondieron a influenza A. De ellas, el 98% pertenece al subtipo A(H3N2), mientras que apenas el 2% corresponde a A(H1N1).
Según el informe, en Santa Fe también predomina el subtipo H3N2. Desde fines de 2025 se detectó la circulación del subclado J.2.4.1/K, una variante que actualmente es la más frecuente en distintas regiones argentinas. Hasta el momento se confirmaron ocho casos de este subclado en residentes santafesinos.
Las autoridades sanitarias remarcan que la mayoría de las personas afectadas presenta cuadros leves o moderados, aunque ciertos grupos tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones que requieran internación.
Qué grupos son los más afectados y quiénes deben vacunarse
El análisis epidemiológico muestra que la influenza A circula en todas las edades, aunque algunos grupos concentran una mayor cantidad de casos.
Entre los pacientes con diagnóstico confirmado de influenza A, el grupo de 45 a 64 años encabeza las detecciones con 39 casos. Le siguen los niños de 5 a 9 años con 25 casos, las personas de 65 a 74 años con 19 casos y los niños de 2 a 4 años con 18 casos.
Si se consideran todas las infecciones respiratorias virales registradas en pacientes internados durante 2026, los grupos con más casos son los niños de 12 a 23 meses, con 53 diagnósticos, seguidos por los de 5 a 9 años, con 50 casos. También presentan una elevada incidencia las personas de 45 a 64 años y los niños de entre 2 y 4 años.
Por otra parte, el informe señala que el SARS-CoV-2 continúa circulando, aunque con menor intensidad que la influenza. En este caso, la mayor cantidad de diagnósticos se registra entre personas mayores de 75 años.
En cuanto a la gravedad de los cuadros, la provincia notificó un fallecimiento asociado a influenza A durante 2026. Se trató de un hombre de 64 años residente en Rosario que presentaba enfermedades preexistentes y tenía el esquema de vacunación incompleto.
Frente a este escenario, el Ministerio de Salud insiste en la importancia de la vacunación antigripal como principal herramienta para prevenir formas graves de la enfermedad.
La campaña está dirigida especialmente al personal de salud, personal estratégico, personas gestantes, niñas y niños de entre 6 y 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años.
La vacuna se encuentra disponible de manera gratuita en hospitales, centros de salud y vacunatorios públicos de toda la provincia.
Además de la inmunización, las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas básicas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con otras personas cuando se presentan síntomas respiratorios.
El informe epidemiológico también monitorea otras enfermedades de notificación obligatoria, como psitacosis, leptospirosis y fiebre hemorrágica argentina. Sin embargo, la principal preocupación sanitaria actual está vinculada al aumento de la circulación de influenza A y al impacto que puede tener sobre los grupos más vulnerables durante los meses más fríos del año.