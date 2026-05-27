Prevención

Síntomas de la gripe que no hay que ignorar: cuándo consultar y qué señales pueden indicar una complicación

Fiebre alta, dolor corporal, cansancio extremo y dificultad para respirar son algunos de los síntomas que más preocupan durante el invierno. Especialistas advierten que, aunque muchas veces la gripe se atraviesa en casa, ciertos signos pueden indicar complicaciones y requieren atención médica.