El invierno todavía no comenzó oficialmente, pero las consultas por gripe, cuadros respiratorios y fiebre ya aumentaron en gran parte del país.
Síntomas de la gripe que no hay que ignorar: cuándo consultar y qué señales pueden indicar una complicación
Fiebre alta, dolor corporal, cansancio extremo y dificultad para respirar son algunos de los síntomas que más preocupan durante el invierno. Especialistas advierten que, aunque muchas veces la gripe se atraviesa en casa, ciertos signos pueden indicar complicaciones y requieren atención médica.
Aunque para la mayoría la gripe suele resolverse con reposo, hidratación y algunos días de recuperación, los especialistas advierten que no todos los cuadros deben minimizarse. Hay síntomas que pueden transformarse en señales de alerta y que requieren atención médica, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
Las señales que requieren atención
Uno de los principales errores que suelen cometer muchas personas es pensar que todos los cuadros gripales son iguales. Sin embargo, los médicos remarcan que hay síntomas que no deberían pasarse por alto.
La gripe suele comenzar de forma repentina y provocar fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, congestión, tos y agotamiento físico. En algunos casos, incluso tareas simples como levantarse de la cama o caminar generan una sensación intensa de cansancio.
Entre las señales que requieren consulta médica aparecen:
fiebre alta persistente;
dificultad para respirar;
dolor en el pecho;
sensación de falta de aire;
labios azulados;
deshidratación;
somnolencia excesiva;
confusión;
vómitos persistentes;
empeoramiento repentino después de una aparente mejoría.
En adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, la gripe puede derivar en neumonía u otras complicaciones importantes.
En niños, además, los especialistas recomiendan prestar atención a signos como rechazo del alimento, dificultad para respirar, irritabilidad extrema o fiebre que no baja.
Otro síntoma frecuente que preocupa es el cansancio extremo. Muchas personas sienten agotamiento durante varios días incluso después de que desaparece la fiebre.
Por otro lado, se recuerda que la automedicación sigue siendo uno de los principales problemas durante esta época del año.
El uso incorrecto de antibióticos, por ejemplo, no mejora los cuadros virales y puede generar resistencia bacteriana. También advierten sobre el consumo excesivo de medicamentos sin indicación profesional.
Cómo prevenir complicaciones
Durante los meses fríos aumenta la circulación de virus respiratorios por varios motivos. Las bajas temperaturas favorecen los ambientes cerrados, disminuye la ventilación y las personas pasan más tiempo en espacios compartidos.
Eso facilita la transmisión de virus como influenza, Covid-19 y otros cuadros respiratorios estacionales.
Además, el aire frío y seco puede irritar las vías respiratorias y hacer que el organismo sea más vulnerable frente a ciertas infecciones.
Los especialistas remarcan que, aunque muchas personas dejaron atrás algunos hábitos incorporados durante la pandemia, las medidas preventivas siguen siendo importantes.
Lavarse las manos con frecuencia, ventilar ambientes y evitar el contacto cercano cuando alguien presenta síntomas respiratorios continúan siendo herramientas efectivas para reducir contagios.
La vacunación antigripal también aparece como uno de los recursos más importantes, especialmente en grupos de riesgo.
Sin embargo, los médicos recuerdan que vacunarse no significa que una persona nunca vaya a enfermarse. La vacuna ayuda principalmente a disminuir las posibilidades de cuadros graves, internaciones y complicaciones.
Otro aspecto clave es el descanso. Muchas personas continúan trabajando o sosteniendo actividades habituales pese a sentirse enfermas, lo que puede prolongar la recuperación y aumentar los contagios.
La alimentación e hidratación también cumplen un rol importante. Tomar líquidos suficientes y mantener una dieta equilibrada ayudan al organismo a atravesar mejor la enfermedad.
Cuándo conviene consultar y por qué no hay que minimizar los síntomas
Una de las situaciones más comunes durante el invierno es esperar demasiado antes de consultar. Muchas personas creen que la gripe “se pasa sola” y recién buscan atención médica cuando el cuadro empeora.
Los especialistas recomiendan consultar especialmente cuando:
la fiebre dura más de tres días;
hay dificultad respiratoria;
aparece dolor en el pecho;
el cansancio es extremo;
los síntomas empeoran;
existen enfermedades previas;
o la persona pertenece a un grupo de riesgo.
También aconsejan prestar atención a cambios bruscos en el estado general y evitar la exposición de personas vulnerables.
En los últimos años, además, cambió la percepción social sobre los cuadros respiratorios. Después de la pandemia, muchas personas comenzaron a observar con mayor atención síntomas que antes naturalizaban.
El objetivo, explican los médicos, no es generar alarma sino promover consultas tempranas y evitar complicaciones.
En una época donde los virus respiratorios vuelven a circular con fuerza, escuchar al cuerpo y no minimizar señales persistentes puede hacer una diferencia importante en la recuperación y en el cuidado de la salud.