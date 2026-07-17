Con el objetivo de anticiparse a las consecuencias que podría generar el fenómeno climático El Niño durante la segunda mitad del año, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, participó este jueves de un encuentro convocado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el Centro Cultural Provincial.
Rafaela coordina con la Provincia un plan de acción para enfrentar el fenómeno El Niño
El intendente Leonardo Viotti participó de una reunión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro para coordinar estrategias de prevención frente al fenómeno climático El Niño. El encuentro permitió avanzar en la planificación de obras, protocolos de contingencia e inversiones que buscan reducir el impacto de las lluvias intensas previstas para los próximos meses en la región centro-norte de Santa Fe.
La reunión reunió a intendentes y presidentes comunales de distintas localidades del centro-norte santafesino para coordinar un plan conjunto de prevención que incluye obras de infraestructura, fortalecimiento de los sistemas de emergencia y la definición de protocolos de actuación ante posibles eventos climáticos extremos.
El propósito es aprovechar los próximos meses para ejecutar tareas preventivas que permitan minimizar los efectos de lluvias intensas y eventuales anegamientos, en un contexto donde los pronósticos meteorológicos anticipan un escenario más complejo que el registrado en los últimos años.
Trabajo conjunto para reducir riesgos
Durante el encuentro, Viotti destacó que Rafaela ya viene desarrollando acciones preventivas junto a las distintas áreas municipales y remarcó la importancia de sostener una coordinación permanente con la Provincia y los gobiernos locales de la región.
El mandatario explicó que desde hace varios meses los equipos de Protección Civil trabajan en la planificación de obras y en la elaboración de planes de contingencia destinados a responder de manera rápida ante eventuales emergencias.
Además, subrayó que el trabajo articulado entre los municipios permitirá afrontar con mayor eficiencia un fenómeno climático que, según los especialistas, podría presentar características diferentes a las registradas en temporadas anteriores.
En ese sentido, señaló que la preparación anticipada resulta clave para proteger tanto a la población como a la infraestructura urbana y rural.
Una ventana de 90 días para ejecutar obras
Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que la provincia cuenta con un plazo aproximado de 90 días para avanzar con las obras y acciones necesarias antes de que se manifiesten los mayores efectos de El Niño.
El mandatario provincial afirmó que el objetivo es llegar preparados a la temporada de mayores precipitaciones para reducir el impacto sobre las comunidades y sobre el sistema productivo santafesino.
Asimismo, indicó que una parte importante de la red de canales provinciales estará en condiciones de funcionamiento antes del período crítico, lo que permitirá mejorar el escurrimiento del agua y disminuir los riesgos de inundaciones en distintas zonas del territorio.
Pullaro también pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones que emitan los organismos oficiales durante el desarrollo del fenómeno climático.
Fondos, insumos y equipamiento para responder a emergencias
En el marco del plan preventivo, el gobernador anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de municipios y comunas.
Entre ellas, destacó la conformación de un fondo especial de 10.000 millones de pesos, que permitirá asistir de manera rápida a las localidades que enfrenten situaciones de emergencia derivadas de las lluvias.
A ello se suma la compra anticipada de alimentos, chapas, nylon y otros insumos esenciales, una tarea coordinada a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano para garantizar una respuesta inmediata a las familias afectadas.
Además, la Provincia incorporó vehículos 4x4 y equipamiento destinado a mejorar la logística de asistencia en zonas comprometidas por anegamientos o dificultades de acceso.
Con estas acciones, el Gobierno santafesino y los municipios buscan fortalecer la prevención y la capacidad operativa frente a un fenómeno climático que podría tener un impacto significativo en la provincia durante los próximos meses.