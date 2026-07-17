Planificación regional

Rafaela coordina con la Provincia un plan de acción para enfrentar el fenómeno El Niño

El intendente Leonardo Viotti participó de una reunión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro para coordinar estrategias de prevención frente al fenómeno climático El Niño. El encuentro permitió avanzar en la planificación de obras, protocolos de contingencia e inversiones que buscan reducir el impacto de las lluvias intensas previstas para los próximos meses en la región centro-norte de Santa Fe.