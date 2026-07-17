Departamento Las Colonias

Esperanza: invierten más de $30 millones para recuperar el lago del Parque de la Agricultura

La Municipalidad de Esperanza avanza con una obra de infraestructura profunda en el Parque de la Agricultura, que contempla la renovación total del sistema de bombeo y de los tableros eléctricos del lago. La inversión supera los 30 millones de pesos y busca solucionar problemas estructurales acumulados durante décadas para mejorar uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.