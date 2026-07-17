La Municipalidad de Esperanza continúa ejecutando el Plan de Puesta en Valor de Espacios Públicos con una importante intervención en el lago del Parque de la Agricultura. Los trabajos, iniciados operativamente durante el mes de junio, incluyen la renovación integral del sistema de bombeo y los tableros eléctricos, con una inversión superior a los 30 millones de pesos.
Esperanza: invierten más de $30 millones para recuperar el lago del Parque de la Agricultura
La Municipalidad de Esperanza avanza con una obra de infraestructura profunda en el Parque de la Agricultura, que contempla la renovación total del sistema de bombeo y de los tableros eléctricos del lago. La inversión supera los 30 millones de pesos y busca solucionar problemas estructurales acumulados durante décadas para mejorar uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.
El anuncio fue realizado este lunes por el intendente Rodrigo Müller y la secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, Lorena Domig, quienes brindaron detalles de una obra considerada estratégica para recuperar el funcionamiento del lago y mejorar las condiciones de uno de los principales espacios recreativos de la ciudad.
Infraestructura con décadas de deterioro
El proyecto contempla la construcción de una nueva perforación de 42 metros de profundidad y el reemplazo completo de la antigua bomba de extracción, que había quedado fuera de servicio luego de más de tres décadas de funcionamiento.
Según explicó el intendente Rodrigo Müller, el objetivo es resolver problemas estructurales que durante años solo recibieron reparaciones parciales.
“Uno de nuestros objetivos desde el inicio de la gestión es poner en valor los espacios públicos. Hoy el parque presenta situaciones complejas; el color del agua y la suciedad del lago son una preocupación de los esperancinos. Hace más de 10 o 15 años que no se intervenían estas instalaciones de manera integral”, sostuvo.
Además, remarcó la importancia de invertir también en la infraestructura que permanece oculta. “Hay que mantener lo que está debajo de la tierra, lo que no se ve, porque es lo que garantiza el funcionamiento de estos espacios”, señaló.
Una nueva perforación para garantizar el abastecimiento
Por su parte, la secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, Lorena Domig, explicó que la bomba anterior sufrió una falla irreversible debido al desgaste provocado por el paso del tiempo.
“La bomba tenía más de 30 años. El caño se cortó y el equipo cayó al fondo del pozo, dañando tanto la perforación como el filtro, por lo que fue necesario realizar una nueva perforación a 42 metros de profundidad”, indicó.
La funcionaria adelantó que en los próximos días llegará el nuevo equipo de bombeo, que será instalado junto a una empresa local y conectado a la red existente para comenzar nuevamente con el llenado del lago.
Domig también recordó que el espejo de agua posee una base natural de tierra y barro, sin impermeabilización, una característica que condiciona su mantenimiento. En ese sentido, señaló que el municipio analiza incorporar en el futuro un sistema de recirculación del agua para optimizar su conservación.
Plazos y próximos trabajos de saneamiento
Las autoridades estiman que la renovación del sistema de bombeo y de los tableros eléctricos estará finalizada en aproximadamente 15 días. Una vez concluidas esas tareas, comenzará el recambio del agua del lago.
La intervención será complementada con los habituales trabajos de saneamiento que realiza el municipio. Para este año también está previsto un nuevo operativo de desbarrado, similar al ejecutado anteriormente, cuando se retiraron 28 camiones de sedimentos acumulados en el fondo del lago.
Con estas obras, la Municipalidad busca mejorar el funcionamiento hidráulico del Parque de la Agricultura y recuperar las condiciones ambientales y paisajísticas de uno de los espacios verdes más emblemáticos de Esperanza.