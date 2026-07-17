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Rige una alerta amarilla este viernes en tres provincias por lluvias, granizo y ráfagas

Según el SMN, el fenómeno podría generar complicaciones por acumulación de agua en poco tiempo, caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Qué se espera en las tres provincias alcanzadas por la alerta meteorológica.Qué se espera en las tres provincias alcanzadas por la alerta meteorológica.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 17 de julio que abarca sectores de las provincias de Buenos Aires (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Entre Ríos y Santa Fe, donde se prevén fenómenos de variada intensidad durante la mañana.

Mirá tambiénViernes inestable: probabilidades de tormentas aisladas durante la mañana en la ciudad de Santa Fe

Qué se espera para las zonas bajo alerta

De acuerdo con el organismo, el área afectada podría registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque de manera puntual esos registros podrían ser superiores.

Las zonas están afectadas por la alerta.Las zonas están afectadas por la alerta.

Cómo estará el tiempo en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, el pronóstico anticipa una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 26°C de máxima. El ambiente se mantendrá templado para la época y con condiciones de inestabilidad en distintos sectores de la provincia, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.

Recomendaciones

Frente a este escenario, las autoridades aconsejan evitar salir durante las tormentas si no es necesario, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

También recomiendan desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, si se está al aire libre, buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

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