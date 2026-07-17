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Viernes inestable: probabilidades de tormentas aisladas durante la mañana en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzará con condiciones inestables y posibilidad de tormentas aisladas, aunque el tiempo tenderá a mejorar hacia la tarde. El fin de semana llegará con un marcado descenso de la temperatura y condiciones más estables.

Imagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa Créditos: Guillermo Di Salvatore
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 17 de julio una jornada cambiante en la ciudad de Santa Fe. Tras un amanecer con cielo inestable y probabilidad de tormentas aisladas, las condiciones mejorarán con el correr de las horas, dando paso a una tarde parcialmente nublada y una temperatura máxima que alcanzará los 29°C.

Durante las primeras horas del día, la temperatura rondará los 20°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. Además, soplarán vientos del sector norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h.

Santa Fe tendrá días estables con baja probabilidad de lluvias según el pronóstico.Viernes inestable

Hacia la tarde, el panorama será más favorable. El cielo permanecerá parcialmente nublado, la chance de lluvias descenderá a valores mínimos (0 al 10%) y la temperatura llegará a los 29°C, convirtiéndose en uno de los momentos más cálidos de la jornada. Los vientos rotarán al noroeste y continuarán con velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque con ráfagas algo menos intensas.

Por la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 22°C. El viento cambiará al sector sur, entre 13 y 22 km/h, marcando el ingreso de una masa de aire más fresca que comenzará a sentirse de cara al fin de semana.

Al momento de la actualización, la ciudad de Santa Fe registraba una temperatura de 21,2°C, cielo despejado, 89% de humedad, viento del este a 25 km/h, una presión de 989 hPa y una visibilidad de 12 kilómetros.

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Pronóstico extendido

Sábado

El sábado presentará un cambio importante en las condiciones térmicas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 23°C, ofreciendo un ambiente mucho más templado que el del viernes y con condiciones estables.

Domingo

El descenso continuará el domingo, cuando se espera una mínima de 15°C y una máxima de 20°C. Será una jornada con temperaturas agradables durante la tarde y fresca por la mañana.

Lunes

Para el inicio de la próxima semana, el SMN prevé una mínima de 15°C y una máxima de 19°C. El ambiente se mantendrá fresco y con temperaturas acordes a la época del año, consolidando el cambio de masa de aire que ingresará tras las tormentas del viernes.

CLIMA EXTENDIDO
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