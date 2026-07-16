El concejal Jorge Fernández recorrió nuevamente el terraplén Garello y destacó la importancia de avanzar con una obra considerada fundamental para la protección de los vecinos de la costa santafesina. Según explicó, los trabajos comenzaron en 2023 luego de la licitación realizada a fines de 2022 y actualmente resta completar una parte del proyecto para finalizar la infraestructura prevista.
Terraplén Garello: piden completar la obra para fortalecer la protección de la costa santafesina
El concejal Jorge Fernández recorrió la zona y señaló que resta completar un 25% de los trabajos, mientras vecinos de la costa reclaman respuestas ante posibles crecidas del río Paraná.
El edil detalló que la obra tuvo distintos niveles de avance hasta quedar paralizada. “Es una obra licitada en el año 2022 a fines del 2022, que se inició en 2023, que tenía un porcentaje de avance en torno al 35, 40% a fines del 2023. Y después llegó hasta el 75% y hace un año que esa obra está parada”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que aún falta aproximadamente un 25% de ejecución y pidió que se tomen medidas para completar los trabajos pendientes. “Es importante terminar la obra. Primero porque es importante en sí mismo que una obra que se inicia se culmine”, sostuvo.
Posibles crecidas del río Paraná
Fernández advirtió que la finalización del terraplén cobra mayor relevancia frente a los pronósticos climáticos que anticipan la posibilidad de eventos extremos hacia fin de año. “El comportamiento del clima a nivel mundial, de la atmósfera y el comportamiento de los océanos dan cuenta de una alta probabilidad de que ocurra un Niño extremo en el último trimestre de este año”, explicó.
Según indicó, esto podría generar un aumento del caudal del río Paraná y mayores riesgos para las zonas cercanas al valle de inundación. “En el terraplén Garello el Colastiné impacta sobre la defensa, entonces esa defensa, que es un reclamo histórico de los vecinos de la costa, tiene que ser finalizada para que no entremos en ninguna zona de riesgo”, manifestó.
El concejal recordó que en la zona de la costa viven alrededor de 70 mil personas y destacó la necesidad de implementar medidas preventivas. “Necesitamos como sociedad que estén protegidos, que también haya planes de evacuación como plantean los hidrólogos de la Universidad Nacional del Litoral”, afirmó.
Además, indicó que junto a la concejala Jorgelina Mudallel habían impulsado a fines de 2024 un convenio entre las municipalidades de Santa Fe y Rincón para establecer un plan de monitoreo y mantenimiento del terraplén y las obras de defensa.
Vecinos movilizados
El concejal aseguró que la preocupación de los habitantes de la costa surge porque, según afirmó, la obra continúa detenida pese a declaraciones oficiales que indicaban lo contrario.
Fernández sostuvo que el reclamo no responde a una iniciativa individual, sino a una demanda de los propios habitantes de la zona. Por último, señaló que los vecinos continúan organizándose y presentando reclamos ante distintos organismos municipales y legislativos.